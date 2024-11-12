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    Реакция Губерниева на громкое интервью Дзюбы

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от нового большого интервью форварда Артема Дзюбы.

    – Мне кажется, что Дзюба «обнажился», все свои комплексы и обиды выплеснул в медийное пространство. Дзюба временами напоминает колосса на глиняных ногах, он очень восприимчив, хотя, наверное, стоило быть более толстокожим. Артем хороший парень, но сейчас он вышел в эфир и хайпанул. Что ж, молодец. Отдельные фрагменты интервью я видел, но целиком смотреть времени нет, уж простите меня, Артем.

    – Не обошел стороной Артем и тему комментаторов, отметив, что «каждый должен заниматься своим делом» и что не все разбираются в футболе.

    – А кто такой Дзюба, чтобы обсуждать грандиозных футбольных комментаторов? Разве он вырос из своих коротких штанишек футболиста? Был бы хорошим футболистом, играл бы сейчас за «Манчестер Сити» (улыбается). Каждый делает свою работу.

    Может, Артем рассказывал, какие мерзавцы англичане, что не позвали его играть за «Вест Хэм»? Если бы здорово играл в футбол, позвали бы! Аршавина‑то пригласили в «Арсенал», а вас, Артем, не позвали. Может, просто не дотягиваете? Я умозрительно отношусь к футбольным комментаторам, но это всe пустые разговоры по поводу того, кто что может и не может говорить.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 23:38
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