Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Шнякин поблагодарил Дзюбу за критику комментаторов «Матч ТВ»

    Шнякин поблагодарил Дзюбу за критику комментаторов «Матч ТВ»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на критику со стороны Артема Дзюбы.

    «Уже писал о частичном согласии с Карпиным. Поэтому да, могу поддержать и Дзюбу. Мне тоже нравится, когда репортаж футболоцентричен. Я тоже напрягаюсь за рулем, когда слушаю репортаж – и не могу понять, как игра‑то проходит. Неуместность отступлений или их чрезмерное количество – это наша комментаторская проблема. Не такая уж и масштабная, но она есть.

    А теперь о нескольких «но». Давайте откровенно. Артем забыл, что во всех чемпионатах случаются и говноматчи, где из ударов только те, что по ногам. И тогда баг превращается в фичу. Словесной находкой, необычным описанием эпизода, шуткой или классной короткой историей можно разукрасить даже говноигру. Сделать ее интереснее для зрителя. И в том числе этим выделялись мэтры, о которых говорил Артем.

    Я не знаю, как Дзюба слушал, например, Уткина, Маслаченко и Розанова, но они не были людьми, которые машиноподобно перечисляют имена футболистов. Никогда не были. Они были разносторонними, обаятельными, с реакцией. И у них было столько оценочных суждений, что мне даже сложно представить, как наши мэтры вписываются в систему координат Артема и Валерия Георгиевича. Вот в этой части интервью я совсем не понял Артема.

    Еще один дискуссионный момент – по поводу присутствия профессиональных игроков и тренеров в эфире. Я так понял, Артем требует их присутствия. Окей, давайте разбираться. Игравший и немало забивавший в Первой лиге Генич для Дзюбы не авторитет. Я со своими ЛФЛ и КФК – вообще глупышка‑ноунейм, это уже понял. Хотя были времена, когда обсуждали с Артемом футбол.

    Но в соседнем абзаце Дзюба приводит в пример Гусева – и я не припомню, чтобы Виктор Михайлович играл на уровне Генича. И жесткие суждения у него были: например, «Роман Широков – это не уровень сборной» в матче Испания – Россия на Евро. Много других запоминающихся фраз. Какая‑то несостыковка получается. При этом, кстати, для меня Гусев – одна из икон профессии.

    Далее. А почему Генич смог, а другие – нет? Почему у бывших футболистов не вышло? В первые годы «Матч ТВ» была уйма именитых футболистов в эфире. Чемпионы. Но либо им не нравилось, либо не тянули, либо не хотели, либо терпения не хватало. Это тяжелый труд – Костя начинал в том числе с комментария низших лиг.

    Кстати, из Артема или из Василия Березуцкого вышли бы хорошие комментаторы, возможно. Но надо много работать. Да и интересы у них скорее тренерские.

    Еще хотел сказать об интересном эксперименте с друзьями – о нем Артем говорит в начале интервью. Интересно, кстати. Но. Миллионы людей смотрят футбол и неплохо в нем разбираются. Уверяю, много лет общаюсь со зрителями в комментах: кому‑то нужна аналитика, кому‑то – перечисление фамилий, кому‑то нужен комментатор‑собеседник или прекрасный рассказчик. У Карпина и Дзюбы понимание футбола на профессиональном, детальном уровне. У многих других фанов (не всех, за всех вообще говорить нельзя) это понимание или собственное ощущение игры совсем другое.

    Пускай мои отношения с Артемом совсем не те, что раньше, я приглашаю его на парный комментарий, когда закончит с футболом. Нам нужно больше важных фигур в эфире. Много лет назад, на «НТВ‑Плюс», я вел студию после матча «Ростова». Там было озвучено мнение, что Артем симулировал в случае с пенальти. Дзюба набрал мне во время паузы, объяснил, что мы не увидели на картинке важный нюанс – и я предложил ему связаться в эфире по телефону. Он согласился, объяснился. Зритель получил другую позицию, альтернативный взгляд, все довольны. И вот такого должно быть больше!

    Я не согласен с некоторыми мнениями Артема. Но спасибо Дзюбе, что подсвечивает тему и разгоняет разговор о профессии. Дискуссия о комментаторстве никому плохо еще не сделала», – сказал Шнякин.

    • Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.
    • В ответ комментаторы «Матч ТВ» коллективно возражали Карпину.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Дзюба ответил, кем видит себя через 10 лет
    Реакция Губерниева на громкое интервью Дзюбы
    Дзюба прокомментировал информацию о драке с Пиняевым: «В общем, поругались»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2024 21:44
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FCSpartakM
    1731438454
    Всегда говорил, что футбол слишком простая игра, чтобы ее не понимать. Каждый интересующийся хоть как-то хоть во дворе хоть на уровне школы играл в нее. А вот эти размышления профи - это просто хотелки превысить свою профессию. А докапываться футболистам до комментаторов- это тоже самое, что министр и депутат будут докапываться до политолога, или гурман до повара и тд.
    Ответить
    almanev
    1731438930
    А где комментарий биатлониста-губошлепа?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 