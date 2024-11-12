Шнякин поблагодарил Дзюбу за критику комментаторов «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на критику со стороны Артема Дзюбы.

«Уже писал о частичном согласии с Карпиным. Поэтому да, могу поддержать и Дзюбу. Мне тоже нравится, когда репортаж футболоцентричен. Я тоже напрягаюсь за рулем, когда слушаю репортаж – и не могу понять, как игра‑то проходит. Неуместность отступлений или их чрезмерное количество – это наша комментаторская проблема. Не такая уж и масштабная, но она есть.

А теперь о нескольких «но». Давайте откровенно. Артем забыл, что во всех чемпионатах случаются и говноматчи, где из ударов только те, что по ногам. И тогда баг превращается в фичу. Словесной находкой, необычным описанием эпизода, шуткой или классной короткой историей можно разукрасить даже говноигру. Сделать ее интереснее для зрителя. И в том числе этим выделялись мэтры, о которых говорил Артем.

Я не знаю, как Дзюба слушал, например, Уткина, Маслаченко и Розанова, но они не были людьми, которые машиноподобно перечисляют имена футболистов. Никогда не были. Они были разносторонними, обаятельными, с реакцией. И у них было столько оценочных суждений, что мне даже сложно представить, как наши мэтры вписываются в систему координат Артема и Валерия Георгиевича. Вот в этой части интервью я совсем не понял Артема.

Еще один дискуссионный момент – по поводу присутствия профессиональных игроков и тренеров в эфире. Я так понял, Артем требует их присутствия. Окей, давайте разбираться. Игравший и немало забивавший в Первой лиге Генич для Дзюбы не авторитет. Я со своими ЛФЛ и КФК – вообще глупышка‑ноунейм, это уже понял. Хотя были времена, когда обсуждали с Артемом футбол.

Но в соседнем абзаце Дзюба приводит в пример Гусева – и я не припомню, чтобы Виктор Михайлович играл на уровне Генича. И жесткие суждения у него были: например, «Роман Широков – это не уровень сборной» в матче Испания – Россия на Евро. Много других запоминающихся фраз. Какая‑то несостыковка получается. При этом, кстати, для меня Гусев – одна из икон профессии.

Далее. А почему Генич смог, а другие – нет? Почему у бывших футболистов не вышло? В первые годы «Матч ТВ» была уйма именитых футболистов в эфире. Чемпионы. Но либо им не нравилось, либо не тянули, либо не хотели, либо терпения не хватало. Это тяжелый труд – Костя начинал в том числе с комментария низших лиг.

Кстати, из Артема или из Василия Березуцкого вышли бы хорошие комментаторы, возможно. Но надо много работать. Да и интересы у них скорее тренерские.

Еще хотел сказать об интересном эксперименте с друзьями – о нем Артем говорит в начале интервью. Интересно, кстати. Но. Миллионы людей смотрят футбол и неплохо в нем разбираются. Уверяю, много лет общаюсь со зрителями в комментах: кому‑то нужна аналитика, кому‑то – перечисление фамилий, кому‑то нужен комментатор‑собеседник или прекрасный рассказчик. У Карпина и Дзюбы понимание футбола на профессиональном, детальном уровне. У многих других фанов (не всех, за всех вообще говорить нельзя) это понимание или собственное ощущение игры совсем другое.

Пускай мои отношения с Артемом совсем не те, что раньше, я приглашаю его на парный комментарий, когда закончит с футболом. Нам нужно больше важных фигур в эфире. Много лет назад, на «НТВ‑Плюс», я вел студию после матча «Ростова». Там было озвучено мнение, что Артем симулировал в случае с пенальти. Дзюба набрал мне во время паузы, объяснил, что мы не увидели на картинке важный нюанс – и я предложил ему связаться в эфире по телефону. Он согласился, объяснился. Зритель получил другую позицию, альтернативный взгляд, все довольны. И вот такого должно быть больше!

Я не согласен с некоторыми мнениями Артема. Но спасибо Дзюбе, что подсвечивает тему и разгоняет разговор о профессии. Дискуссия о комментаторстве никому плохо еще не сделала», – сказал Шнякин.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

В ответ комментаторы «Матч ТВ» коллективно возражали Карпину.

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