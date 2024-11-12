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    Дзюба: «Карпин взорвал пуканы комментаторов»

    Артем Дзюба согласился с критикой комментаторов со стороны Валерия Карпина.

    • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.
    • В ответ комментаторы «Матч ТВ» коллективно возражали Карпину.

    – Последняя медийная история с Карпиным – его противостояние с комментаторами. Ты с ним согласен?

    – Да, я его полностью поддерживаю. Они только сейчас пришли в себя немножко, после того как их пуканы взорвались. Сейчас эти господа вообще умрут.

    Я не видел и не слышал тот подкаст, но – как мне объяснили люди – [Карпин] сказал, что должен быть эксперт рядом с комментатором. А комментатор должен говорить всe, что происходит на футбольном поле, и не давать оценку тому или иному эпизоду.

    – Да, рядом сидит эксперт, который оценивает.

    – Ну, 100%, да. К сожалению, не слышат, у них какая-то своя каста комментаторов, которые считают, что им никто не вправе ничего говорить.

    Вот Слуцкий пришeл не из их цеха и выиграл две или три статуэтки лучшего комментатора страны. Ребят, ну это повод задуматься на секундочку. Это раз.

    Во-вторых, как они могут сделать суждение? Вот я вызвал сантехника домой, либо какая-то девушка или шеф-повар делает блюдо – и я такой: ну как ты готовишь, ну что ты делаешь? Какие-то сопли!

    Давайте представим, что человек слепой. Вот он слушает футбол. Я пару раз с друзьями сделал эксперимент: говорю, закрываем глаза и слушаем, что говорят. Три-четыре минуты мы продержались! Вообще выпали. История из отеля, рассказы какие-то… А что на футбольном поле происходит-то?

    Что такое мэтры-комментаторы? «Серхио Рамос принял мяч, отдаeт на Пепе», «Пепе отдаeт налево Марсело», «Марсело отдаeт Кроосу», «Кроос разворачивается, делает диагональ на Родри», «Родри врывается, подача, Мбаппе выигрывает верх – гол в левый угол!» Вот это – да. А у нас? «Вчера встретил Серeгу в ресторане, и вот хит-история…», «А вот зачем он здесь отдал налево? Тут надо было бить!». Да откуда он знает?! Если ты в жизни не играл, откуда ты знаешь, что делать?

    Это реально абсурд, что они говорят. «Здесь надо пробить, а здесь не надо». «Здесь надо принять». Вы даже две минуты не продержитесь. Зачем вы это говорите? Почему? Генич где-то произнeс: «Говорил, давал суждения и буду продолжать». Мы так вообще в никуда идeм.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 17:44
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    Комментарии (6)
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    crf575757
    1731424841
    Вот здесь Дзюба прав на 100% !!! Как противно слушать бред в эфире этих ГЕНИЧА,ЧЕРДАНЦЕВА и прочих пустых никчемных балаболов! Гнать их с телевидения поганой метлой!
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    bset
    1731426411
    Чтобы оценить вкус блюда, не нужно быть шеф-поваром
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    raritet
    1731428374
    И мало того, начинают комментировать какие то малолетки. Кто то им подсказал , что это просто: пори всюккю чушь.. главное без пауз. А дальше то будет еще интереснее... бабские комментарии. Наверное думают, что большие сиськи достаточные аргумент чтобы тебе доверили комментировать матч...
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    Semenycch
    1731429501
    Дзюба прав по поводу того, что диванный футболисту очень трудно понять настоящего. Диван и футбольное поле очень отличаются друг от друга. :)
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