Губерниев – о Дзюбе: «Мне кажется, что в нем говорит глобальная зависть»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в адрес «Локомотива».

«Артем высказался про «Локомотив». Это было очень странно, как рубрика «ОБС» – «одна бабка сказала». Я к Артему отношусь с уважением, но сейчас такая история: где «Локомотив» и где Дзюба? Обратите внимание, как без Дзюбы расцвел «Локомотив».

Мне кажется, что в нем говорит глобальная зависть, он играет в команде, которая звезд с неба не хватает, а «Локомотив» борется за золото. Поэтому, Артем, поспокойнее», – сказал Губерниев.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024‑го.

Во вторник форвард нелестно отозвался о ряде сотрудников московского клуба.

В 2023 году Губерниев стал амбассадором «Локомотива».

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