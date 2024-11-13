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    • Губерниев – о Дзюбе: «Мне кажется, что в нем говорит глобальная зависть»

    Губерниев – о Дзюбе: «Мне кажется, что в нем говорит глобальная зависть»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в адрес «Локомотива».

    «Артем высказался про «Локомотив». Это было очень странно, как рубрика «ОБС» – «одна бабка сказала». Я к Артему отношусь с уважением, но сейчас такая история: где «Локомотив» и где Дзюба? Обратите внимание, как без Дзюбы расцвел «Локомотив».

    Мне кажется, что в нем говорит глобальная зависть, он играет в команде, которая звезд с неба не хватает, а «Локомотив» борется за золото. Поэтому, Артем, поспокойнее», – сказал Губерниев.

    • Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024‑го.
    • Во вторник форвард нелестно отозвался о ряде сотрудников московского клуба.
    • В 2023 году Губерниев стал амбассадором «Локомотива».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    BuenosArgentina
    1731477752
    Дзюба одна из ярчайших личностей, вот о Губерниеве никто вообще не говорит, ноль, незаметен ничем кроме хамства и жлобства, Дзюба заканчивает прекрасную футбольную карьеру, чемпион страны, прекрасный спортсмен, много матчей и голов за сборную, много ярких выступлений за Зенит, удачи и дальше Артем , пусть тебе завидуют !
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    Иван Петров 1986
    1731483157
    Ну вот. И губошлеп отметился.
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