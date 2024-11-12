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    Мостовой оценил слова Дзюбы о «Спартаке»: «Артем прав»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал слова Артема Дзюбы о клубе.

    • По мнению Дзюбы, в «Спартаке» «похерили» заложенные Николаем Старостиным традиции.
    • Дзюба дебютировал за основной состав «Спартака» в 2006 году и принадлежал клубу до 2015-го. В этот период он по два раза уходил в аренды в «Томь» и «Ростов».
    • С 2015-го по 2022 годы играл за «Зенит» с перерывом на полугодичную аренду в «Арсенал» перед ЧМ-2018.

    «В этом вопросе нельзя не согласиться с Дзюбой. За 20 лет в «Спартаке» сменилось 18 главных тренеров и около 50 помощников. А результат за эти же 20 лет – один кубок и чемпионат. Результаты сами говорят за себя. Дзюба прав», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2024 19:39
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731430753
    В общем убыточный этот мазутный проект. Надо им сходить на очищение в Пердив. Гыгыгы
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    FCSpartakM
    1731438137
    Под такой критерий почти любой клуб можно сейчас подогнать
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