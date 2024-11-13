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    • Бывший гендиректор «Спартака» назвал ляпом один из трансферов клуба при Амарале

    Бывший гендиректор «Спартака» назвал ляпом один из трансферов клуба при Амарале

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил уход из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

    – Наверное, есть какие-то вопросы и у него, и к нему. Здесь надо быть в теме, внутри команды, чтобы можно было ответить. Люди приходят, люди уходят… Возможно, с нашей точки зрения рано, а с его – какие-то вопросы есть.

    Найти качественных работников – это не так легко. Но они молодые ребята [Амаралу 33 года], видимо, немного недооценили российский рынок. Может они с чем-то не согласны или что-то другое. Однозначного ответа я дать не могу.

    – Как вы оцените работу Амарала в «Спартаке»?

    – Здесь надо знать всю подноготную: сколько денег выделялся на трансфер, какие трансферные были возможности, кто был в списке на трансфер… Поэтому может в трансферном списке были игроки, которые стоили, может, много и руководство решило, что они не подходят.

    С бразильцем Жозе, который из Испании приехал, был такой ляп. Я считаю, что неготового игрока нельзя было брать. Он в Испании забил столько, другая игра может была. У нас здесь к нему уже другие требования. Надо прессинговать, надо мяч мять. Но он не готов к этой работе.

    Он, видимо, в Испании выступал как игрок в штрафной площадке. Конечно, все летело. Он высокий, мощный, головой забивал, добивал. У нас совсем другая игра. Я считаю, что это немножко неудачный трансфер. С защитниками перебор. Тут предлагает спортивный отдел, потом утверждает тренер, потому что ему работать.

    Возможно, тренер знал, кого брать, а кого – нет. Потому что троих игроков с «Ференцвароша» взяли. Подойдут ли они все? Посмотрим. Надо тоже дать им немножко времени оклематься. Маркиньос – шустрый малый, который выполняет очень большую работу, но пока что незабивной. Моменты у него есть, но не может забить.

    • Амарал работал в «Спартаке» с 1 января. 10 ноября клуб объявил о прекращении сотрудничества.
    • После первого круга клуб занимает 5-е место в РПЛ с 28 очками.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    13.11.2024 08:11
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    Комментарии (2)
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    ScarlettOgusania
    1731475486
    а про "троих игроков с Ференцвароша", конечно, не ляп для Шавло, кроме Маркиньоса и Абены больше никого оттуда не взяли, и то это были креатуры Станковича, а не Амарала, который плохо "пропылесосил" рынок Латинской Америки...
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    NewLife
    1731486370
    Сейчас из каждого желтушного источника идут "эспердные" мнения и фейки про Жозе. А у него и шанса не было что то показать, доказать. Станок его просто не ставит, а когда дал несколько минут игры Виллиан выглядел неплохо. Напомнило анекдот, как один дурак просил у бога выигрыш в лотерею, на что бог ответил: ты для начала билет купи.
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