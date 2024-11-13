Бывший гендиректор «Спартака» назвал ляпом один из трансферов клуба при Амарале

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил уход из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

– Наверное, есть какие-то вопросы и у него, и к нему. Здесь надо быть в теме, внутри команды, чтобы можно было ответить. Люди приходят, люди уходят… Возможно, с нашей точки зрения рано, а с его – какие-то вопросы есть.

Найти качественных работников – это не так легко. Но они молодые ребята [Амаралу 33 года], видимо, немного недооценили российский рынок. Может они с чем-то не согласны или что-то другое. Однозначного ответа я дать не могу.

– Как вы оцените работу Амарала в «Спартаке»?

– Здесь надо знать всю подноготную: сколько денег выделялся на трансфер, какие трансферные были возможности, кто был в списке на трансфер… Поэтому может в трансферном списке были игроки, которые стоили, может, много и руководство решило, что они не подходят.

С бразильцем Жозе, который из Испании приехал, был такой ляп. Я считаю, что неготового игрока нельзя было брать. Он в Испании забил столько, другая игра может была. У нас здесь к нему уже другие требования. Надо прессинговать, надо мяч мять. Но он не готов к этой работе.

Он, видимо, в Испании выступал как игрок в штрафной площадке. Конечно, все летело. Он высокий, мощный, головой забивал, добивал. У нас совсем другая игра. Я считаю, что это немножко неудачный трансфер. С защитниками перебор. Тут предлагает спортивный отдел, потом утверждает тренер, потому что ему работать.

Возможно, тренер знал, кого брать, а кого – нет. Потому что троих игроков с «Ференцвароша» взяли. Подойдут ли они все? Посмотрим. Надо тоже дать им немножко времени оклематься. Маркиньос – шустрый малый, который выполняет очень большую работу, но пока что незабивной. Моменты у него есть, но не может забить.

Амарал работал в «Спартаке» с 1 января. 10 ноября клуб объявил о прекращении сотрудничества.

После первого круга клуб занимает 5-е место в РПЛ с 28 очками.

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