«Были темы, когда говорили: «Куда ты лезешь». Неизвестные сожгли машину журналиста Егорова

Неизвестные сожгли «Мерседес» спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Инцидент произошел в районе двух часов ночи во дворе дома в Одинцовском районе Московской области.

На записи с камеры видеонаблюдения отчетливо видно, как к машине Егорова подходит неизвестный, а спустя несколько секунд она загорается.

«Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело до тла.

Честно говоря – даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе.

Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со «Спартаком». Были другие темы, когда говорили: «Куда ты лезешь».

Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину – вы, если вы люди все-таки, должны понимать, к чему это все может приводить.

Самое странное ощущение, когда ты стоишь и думаешь: «Надо проснуться, надо проснуться», – написал Егоров в телеграме.