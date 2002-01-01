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    «Были темы, когда говорили: «Куда ты лезешь». Неизвестные сожгли машину журналиста Егорова

    Неизвестные сожгли «Мерседес» спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Инцидент произошел в районе двух часов ночи во дворе дома в Одинцовском районе Московской области.

    На записи с камеры видеонаблюдения отчетливо видно, как к машине Егорова подходит неизвестный, а спустя несколько секунд она загорается.

    «Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело до тла.

    Честно говоря – даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе.

    Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со «Спартаком». Были другие темы, когда говорили: «Куда ты лезешь».

    Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину – вы, если вы люди все-таки, должны понимать, к чему это все может приводить.

    Самое странное ощущение, когда ты стоишь и думаешь: «Надо проснуться, надо проснуться», – написал Егоров в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14774

      alarm 1 час назад

      стыдно за хряков)

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