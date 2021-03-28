Хохлов: «На Евро-2021 просматривают игроков для европейского рынка, поэтому Захарян хочет себя проявить»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча группового этапа молодежного Евро-2021 между сборными России и Франции. Также он упомянул динамовца Арсена Захаряна.

«Как и все, я жду победы. Этот матч будет очень серьезной проверкой для нашей сборной. Все покажет игра, какие-то прогнозы давать я не хочу. Наша сборная будет настраиваться на победу, однозначно. Она хорошо играет, показывает качественный футбол. Возможен ли ничейный результат? Сомневаюсь, что мы будем отсиживаться в обороне и играть на ничью. Конечно, настрой только на победу.

Также, как и для любого игрока, выступать за сборную на любом уровне – это очень престижно для молодого игрока. И естественно, что на этом турнире игроков просматривают не только для внутреннего рынка, но и для европейского. Поэтому каждый игрок хочет себя проявить, Захарян не исключение», – сказал Хохлов.

Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.

Он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Молодежная сборная России, в расположении которой находится Захарян, в 22:00 по Москве начнет матч группового этапа Евро-2021 против Франции.

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