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  • Хохлов: «На Евро-2021 просматривают игроков для европейского рынка, поэтому Захарян хочет себя проявить»

Хохлов: «На Евро-2021 просматривают игроков для европейского рынка, поэтому Захарян хочет себя проявить»

28 марта 2021, 15:15
5

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча группового этапа молодежного Евро-2021 между сборными России и Франции. Также он упомянул динамовца Арсена Захаряна.

«Как и все, я жду победы. Этот матч будет очень серьезной проверкой для нашей сборной. Все покажет игра, какие-то прогнозы давать я не хочу. Наша сборная будет настраиваться на победу, однозначно. Она хорошо играет, показывает качественный футбол. Возможен ли ничейный результат? Сомневаюсь, что мы будем отсиживаться в обороне и играть на ничью. Конечно, настрой только на победу.

Также, как и для любого игрока, выступать за сборную на любом уровне – это очень престижно для молодого игрока. И естественно, что на этом турнире игроков просматривают не только для внутреннего рынка, но и для европейского. Поэтому каждый игрок хочет себя проявить, Захарян не исключение», – сказал Хохлов.

  • Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.
  • Он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Молодежная сборная России, в расположении которой находится Захарян, в 22:00 по Москве начнет матч группового этапа Евро-2021 против Франции.

Первый тренер Захаряна Королев: «Арсен очень любит футбол. В академии 24 часа в сутки им жил»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Молодежный чемпионат Европы Динамо Россия (мол) Захарян Арсен Хохлов Дмитрий
Комментарии (5)
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Kokmarov
1616964058
Наших надо за границу отдавать бесплатно, пусть научатся играть, а то в нашем чемпе станут пешеходами и миллионерами и все - жизнь удалась.
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mutabor0992
1617122827
Ну ары еще те торговцы...
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