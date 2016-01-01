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    Хохлов: «На Евро-2021 просматривают игроков для европейского рынка, поэтому Захарян хочет себя проявить»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча группового этапа молодежного Евро-2021 между сборными России и Франции. Также он упомянул динамовца Арсена Захаряна.

    «Как и все, я жду победы. Этот матч будет очень серьезной проверкой для нашей сборной. Все покажет игра, какие-то прогнозы давать я не хочу. Наша сборная будет настраиваться на победу, однозначно. Она хорошо играет, показывает качественный футбол. Возможен ли ничейный результат? Сомневаюсь, что мы будем отсиживаться в обороне и играть на ничью. Конечно, настрой только на победу.

    Также, как и для любого игрока, выступать за сборную на любом уровне – это очень престижно для молодого игрока. И естественно, что на этом турнире игроков просматривают не только для внутреннего рынка, но и для европейского. Поэтому каждый игрок хочет себя проявить, Захарян не исключение», – сказал Хохлов.

    • Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.
    • Он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Молодежная сборная России, в расположении которой находится Захарян, в 22:00 по Москве начнет матч группового этапа Евро-2021 против Франции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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