Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    «Уфа» составила символическую сборную из игроков со 100+ матчами за клуб

    Во время международной паузы «Уфа» составила символическую сборную из футболистов, проведших не менее 100 матчей за клуб. Она доступна ниже.

    «В феврале-марте свои сотые матчи за «Уфу» провели Дмитрий Сысуев и Боян Йокич.

    У нас получилась вот такая символическая команда из одиннадцати футболистов, которые преодолели отметку в 100 игр за клуб», – написали уфимцы.

    • Клуб основан в 2009 году.
    • Рекордсмен «Уфы» по количеству матчей – Павел Аликин (233).
    • Сейчас «Уфа» идет в зоне вылета РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:12
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83975
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru