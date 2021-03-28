«Уфа» составила символическую сборную из игроков со 100+ матчами за клуб

Во время международной паузы «Уфа» составила символическую сборную из футболистов, проведших не менее 100 матчей за клуб. Она доступна ниже.

«В феврале-марте свои сотые матчи за «Уфу» провели Дмитрий Сысуев и Боян Йокич.

У нас получилась вот такая символическая команда из одиннадцати футболистов, которые преодолели отметку в 100 игр за клуб», – написали уфимцы.