Виллиан: «У «Арсенала» есть все, чтобы стать одним из лучших клубов в мире»

Атакующий игрок Виллиан положительно высказался о перспективах «Арсенала». По мнению бразильца, лондонцы обладают всем необходимым для топ-клуба.

«У этого проекта большой потенциал. Отличный клуб с хорошим тренером, который имеет все, чтобы стать одним из лучших в мире. Этого хотят все футболисты.

Главный тренер Микель Артета всегда старается говорить с игроками лично. По окончании тренировки он подзывает футболиста и дает ему объяснения. Он старается помочь игрокам стать лучше. Он отлично работает. «Арсенал» в хороших руках», – полагает Виллиан.