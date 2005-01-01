Виллиан: «У «Арсенала» есть все, чтобы стать одним из лучших клубов в мире»

Кто же спорит?! Во-первых, он им уже был. Следовательно, надо понять, что повлияло на утрату этого статуса. Полагаю, старческий маразм Венгера, которого не убрали вовремя. А новые тренеры так и не нащупали главную нить этого клуба, который по игре был сродни лучшему Спартаку.
Атакующий игрок Виллиан положительно высказался о перспективах «Арсенала». По мнению бразильца, лондонцы обладают всем необходимым для топ-клуба.
«У этого проекта большой потенциал. Отличный клуб с хорошим тренером, который имеет все, чтобы стать одним из лучших в мире. Этого хотят все футболисты.
Главный тренер Микель Артета всегда старается говорить с игроками лично. По окончании тренировки он подзывает футболиста и дает ему объяснения. Он старается помочь игрокам стать лучше. Он отлично работает. «Арсенал» в хороших руках», – полагает Виллиан.
- До «Арсенала» бразилец выступал за «Челси».
- «Арсенал» идет в АПЛ 9-м.
- АПЛ возобновится на следующей неделе.