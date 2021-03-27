Агент Кучаева Клюев: «Лидс» и «Парма» планировали смотреть Кучаева на молодежном Евро»

К футболисту ЦСКА Константину Кучаеву есть интерес в Европе. Об этом рассказал агент игрока Александр Клюев.

«Почему Кучаев не переехал в Казань к Леониду Слуцкому? Да, разговор такой был прямо перед началом сезона. Костя уже дал согласие на переход, но разговор был об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: «Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решенный». Мы согласились, и вот, во что вылезло – Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА. Потом опять травма мениска включилась, но сейчас его это не беспокоит, он наберет форму и все будет нормально.

Какие планы – ЦСКА или Европа? Мы контактировали по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это «Лидс» и «Парма», – сказал Клюев.