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    Агент Кучаева Клюев: «Лидс» и «Парма» планировали смотреть Кучаева на молодежном Евро»

    К футболисту ЦСКА Константину Кучаеву есть интерес в Европе. Об этом рассказал агент игрока Александр Клюев.

    «Почему Кучаев не переехал в Казань к Леониду Слуцкому? Да, разговор такой был прямо перед началом сезона. Костя уже дал согласие на переход, но разговор был об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: «Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решенный». Мы согласились, и вот, во что вылезло – Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА. Потом опять травма мениска включилась, но сейчас его это не беспокоит, он наберет форму и все будет нормально.

    Какие планы – ЦСКА или Европа? Мы контактировали по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это «Лидс» и «Парма», – сказал Клюев.

    • Кучаев пропускает молодежный Евро-2021 из-за травмы.
    • В текущем сезоне 23-летний игрок провел 23 матча, забил 6 голов, сделал 4 результативных паса.
    • Контракт Кучаева с ЦСКА истекает в 2023 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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