Монзуль и Фраппар – первые женщины-судьи, назначенные на матчи отбора ЧМ

Встречу отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Латвии обслужит в поле француженка Стефани Фраппар. Игра состоится 27 марта.

На следующий день матч Австрия – Фареры будет обслуживать украинская бригада судей во главе с Екатериной Монзуль.

Фраппар и Монзуль стали первыми женщинами-арбитрами, назначенными на матчи отбора чемпионата мира.