Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Монзуль и Фраппар – первые женщины-судьи, назначенные на матчи отбора ЧМ

    Встречу отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Латвии обслужит в поле француженка Стефани Фраппар. Игра состоится 27 марта.

    На следующий день матч АвстрияФареры будет обслуживать украинская бригада судей во главе с Екатериной Монзуль.

    Фраппар и Монзуль стали первыми женщинами-арбитрами, назначенными на матчи отбора чемпионата мира.

    • Фраппар имеет опыт работы на мужской Лиге чемпионов и матче за Суперкубок УЕФА.
    • Монзуль работает на играх УПЛ.
    • Фраппар и Монзуль – судьи ФИФА, равно как и российский арбитр Анастасия Пустовойтова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83822
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru