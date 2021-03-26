Монзуль и Фраппар – первые женщины-судьи, назначенные на матчи отбора ЧМ

Встречу отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Латвии обслужит в поле француженка Стефани Фраппар. Игра состоится 27 марта.
На следующий день матч Австрия – Фареры будет обслуживать украинская бригада судей во главе с Екатериной Монзуль.
Фраппар и Монзуль стали первыми женщинами-арбитрами, назначенными на матчи отбора чемпионата мира.
- Фраппар имеет опыт работы на мужской Лиге чемпионов и матче за Суперкубок УЕФА.
- Монзуль работает на играх УПЛ.
- Фраппар и Монзуль – судьи ФИФА, равно как и российский арбитр Анастасия Пустовойтова.
Источник: ФИФА