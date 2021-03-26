Уткин: «Молодежка – отлично! «Стасики», догоняйте!»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о старте молодежной сборной России в групповом этапе Евро-2021.

«Молодежка – отлично! Понравилась гораздо больше, чем «стасики». Кстати, играли тоже со слабейшей командой группы (как это представляется сейчас), но совершенно же другое дело.

От частных комплиментов воздержусь, у меня не было возможности посмотреть игру не отвлекаясь (успеется).

У молодежки вышло задорно. «Стасики», догоняйте! Удачи всем нам», – написал Уткин в своем телеграм-канале.