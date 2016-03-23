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    Уткин: «Молодежка – отлично! «Стасики», догоняйте!»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о старте молодежной сборной России в групповом этапе Евро-2021.

    «Молодежка – отлично! Понравилась гораздо больше, чем «стасики». Кстати, играли тоже со слабейшей командой группы (как это представляется сейчас), но совершенно же другое дело.

    От частных комплиментов воздержусь, у меня не было возможности посмотреть игру не отвлекаясь (успеется).

    У молодежки вышло задорно. «Стасики», догоняйте! Удачи всем нам», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Российская молодежка разгромила Исландию со счетом 4:1.
    • Основная сборная России в среду победила Мальту (3:1) в отборе ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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