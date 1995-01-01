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    Мевля, Ловрен, Влашич – в стартовых составах на матч Словения – Хорватия

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Словении и Хорватии.

    Словения: Облак, Балковец, Блажич, Бийол, Мевля, Стоянович, Куртич, Иличич, Ловрич, Шпорар, Бохар.

    Запасные: Белец, Фрелих, Скубиц, Коутер, Зайц, Крамер, Йокич, Станкович, Захович, Чрнигой, Ветрих, Байрич.

    Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Влашич, Перишич.

    Запасные: Калинич, Слуга, Чалета-Цар, Брекало, Будимир, Пашалич, Уремович, Ловрич, Оршич, Бадель, Юранович, Мелняк.

    Матч начнется в 22:45 по Москве.

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    Источник: УЕФА

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