Мевля, Ловрен, Влашич – в стартовых составах на матч Словения – Хорватия

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Словении и Хорватии.

Словения: Облак, Балковец, Блажич, Бийол, Мевля, Стоянович, Куртич, Иличич, Ловрич, Шпорар, Бохар.

Запасные: Белец, Фрелих, Скубиц, Коутер, Зайц, Крамер, Йокич, Станкович, Захович, Чрнигой, Ветрих, Байрич.

Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Влашич, Перишич.

Запасные: Калинич, Слуга, Чалета-Цар, Брекало, Будимир, Пашалич, Уремович, Ловрич, Оршич, Бадель, Юранович, Мелняк.

Матч начнется в 22:45 по Москве.