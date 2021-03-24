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    В «Сочи» опровергли информацию о смене Федотова на Гончаренко

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба в случае ухода Владимира Федотова в следующем сезоне.

    «Гончаренко где только уже ни видят: и в «Краснодаре», и везде уже. Я не хочу даже это комментировать. Такое ощущение, что мы где-то на завалинках сидим, и нам делать больше нечего, кроме как слухи обсуждать.

    Пишут про возможный уход Федотова? Вот молодцы. Тем, кто дает эти фейки, надо дать клуб поуправлять», – цитирует Рубашко Sport24.

    • Вчера, 23 марта, Гончаренко попрощался с ЦСКА.
    • Белорус возглавлял московский клуб с декабря 2016 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4211

      sochi-2013 1 час назад

      Да не дай бог!

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    • ...
      Рейтинг: +14527

      derrik2000 1 час назад

      Было бы интересно посмотреть на него в Краснодаре.
      Он, ведь, "Кубань" уже тренировал, и команда смотрелась очень хорошо.
      Есть, правда, один момент, который, как я понял, ему и в ЦСКА помешал:

      Из Википедии: "13 ноября 2014 года руководством «Кубани» было принято решение отправить в отставку Гончаренко «из-за отсутствия жёсткости в общении с футболистами»".

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