В «Сочи» опровергли информацию о смене Федотова на Гончаренко

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба в случае ухода Владимира Федотова в следующем сезоне.

«Гончаренко где только уже ни видят: и в «Краснодаре», и везде уже. Я не хочу даже это комментировать. Такое ощущение, что мы где-то на завалинках сидим, и нам делать больше нечего, кроме как слухи обсуждать.

Пишут про возможный уход Федотова? Вот молодцы. Тем, кто дает эти фейки, надо дать клуб поуправлять», – цитирует Рубашко Sport24.