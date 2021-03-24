Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Сочи» опровергли информацию о смене Федотова на Гончаренко

В «Сочи» опровергли информацию о смене Федотова на Гончаренко

24 марта 2021, 14:46
5

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба в случае ухода Владимира Федотова в следующем сезоне.

«Гончаренко где только уже ни видят: и в «Краснодаре», и везде уже. Я не хочу даже это комментировать. Такое ощущение, что мы где-то на завалинках сидим, и нам делать больше нечего, кроме как слухи обсуждать.

Пишут про возможный уход Федотова? Вот молодцы. Тем, кто дает эти фейки, надо дать клуб поуправлять», – цитирует Рубашко Sport24.

  • Вчера, 23 марта, Гончаренко попрощался с ЦСКА.
  • Белорус возглавлял московский клуб с декабря 2016 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1616589528
Было бы интересно посмотреть на него в Краснодаре. Он, ведь, "Кубань" уже тренировал, и команда смотрелась очень хорошо. Есть, правда, один момент, который, как я понял, ему и в ЦСКА помешал: Из Википедии: "13 ноября 2014 года руководством «Кубани» было принято решение отправить в отставку Гончаренко «из-за отсутствия жёсткости в общении с футболистами»".
Ответить
sochi-2013
1616591783
Да не дай бог!
Ответить
Давид59
1616598721
В Сочи? Бред! Федотов чем плох?
Ответить
житель СПб
1616599955
Федотов - лучший тренер Лиги. Он не нуждается в замене.
Ответить
sobaka120982
1616614915
Хаааа хаааа хааааа , я хоть и болел всю жизнь за цска но реальность такова что тренер Федотов на голову выше гончаренко... собрать боевитую команду из ничего это надо уметь
Ответить
Главные новости
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14:59
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
5
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
13:46
3
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
8
Хавбек «Динамо» оценил готовность команды к чемпионству после 5 побед подряд
13:08
1
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
3
Вратарь «Акрона» об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
ФотоСафонов попал в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Equipe
12:22
2
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» жестом ответил на провокации фанатов «МЮ»
11:28
Все новости
Все новости
Спартаковец Жедсон сказал, на какой позиции ему комфортнее играть
15:08
Тренер «Акрона» оценил вариант с возвращением Дзюбы
13:54
В «Динамо» назвали факторы, которые мешают клубам РПЛ работать на трансферном рынке
13:35
1
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
13:17
2
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
3
Вратарь «Акрона» об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
Вингер «Ростова» оценил шансы «Спартака» на чемпионство
11:54
1
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
8
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
5
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
3
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
5
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
4
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
28
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
5
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
9
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+