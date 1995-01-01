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    Нобоа: «Азмун – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу.

    – Азмун или Дзюба?

    – Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня как для опорного полузащитника лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит и куда надо ему отдать. Азмун сейчас – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе.

    • В этом сезоне РПЛ Азмун забил 13 голов в 19 матчах.
    • На счету Дзюбы 13 голов в 21 матче.

    Нобоа: «Шутил над Дзюбой: «Тебя никто не любит»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +509

      ab15488 3 часа назад

      Азмун транжирит просто страшное количество моментов. Вот если он потянет этот момент, тогда можно будет задуматься о каком нибудь европейском середняке. А быстрым бегом в футболе мало кого удивишь.

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