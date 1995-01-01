Нобоа: «Азмун – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе»

Азмун транжирит просто страшное количество моментов. Вот если он потянет этот момент, тогда можно будет задуматься о каком нибудь европейском середняке. А быстрым бегом в футболе мало кого удивишь.
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу.
– Азмун или Дзюба?
– Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня как для опорного полузащитника лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит и куда надо ему отдать. Азмун сейчас – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе.
- В этом сезоне РПЛ Азмун забил 13 голов в 19 матчах.
- На счету Дзюбы 13 голов в 21 матче.
Нобоа: «Шутил над Дзюбой: «Тебя никто не любит»