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  • Нобоа: «Азмун – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе»

Нобоа: «Азмун – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе»

24 марта 2021, 10:58
3

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу.

– Азмун или Дзюба?

– Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня как для опорного полузащитника лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит и куда надо ему отдать. Азмун сейчас – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе.

  • В этом сезоне РПЛ Азмун забил 13 голов в 19 матчах.
  • На счету Дзюбы 13 голов в 21 матче.

Нобоа: «Шутил над Дзюбой: «Тебя никто не любит»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Дзюба Артем Нобоа Кристиан Азмун Сердар
Комментарии (3)
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ab15488
1616573155
Азмун транжирит просто страшное количество моментов. Вот если он потянет этот момент, тогда можно будет задуматься о каком нибудь европейском середняке. А быстрым бегом в футболе мало кого удивишь.
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Вомбат
1616587931
Азмуну наверняка нужна вот такая моральная поддержка. Ему это прочитают, и он станет больше забивать. В том числе и Сочи, с которым Зениту еще предстоит сыграть.
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Nevsky_RU
1616601361
Без обид, но объективно - что Кристиан знает об игре в топовых европейских клубах?))
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