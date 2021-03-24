Нобоа: «Азмун – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу.

– Азмун или Дзюба?

– Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня как для опорного полузащитника лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит и куда надо ему отдать. Азмун сейчас – лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе.

В этом сезоне РПЛ Азмун забил 13 голов в 19 матчах.

На счету Дзюбы 13 голов в 21 матче.

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