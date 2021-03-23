Нобоа: «Шутил над Дзюбой: «Тебя никто не любит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о шутках над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Почему Дзюба называет тебя пингвиненком?

— Он так говорит, потому что я толстый и медленный! Ха-ха! Но Дзюба очень хороший парень — все время улыбается, шутит.

Я тоже над ним шутил. Он ведь играл за «Спартак», а потом за «Зенит». И я говорил: «Вот ты играешь за «Зенит» — и болельщики «Спартака» тебя не любят. Но тебя не любят и болельщики «Зенита», потому что ты играл за «Спартак». Никто не любит. Но это шутки.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2005 по 2015 год.

Последние шесть лет форвард выступает за «Зенит».

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