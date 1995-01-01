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    Нобоа: «Шутил над Дзюбой: «Тебя никто не любит»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о шутках над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    — Почему Дзюба называет тебя пингвиненком?

    — Он так говорит, потому что я толстый и медленный! Ха-ха! Но Дзюба очень хороший парень — все время улыбается, шутит.

    Я тоже над ним шутил. Он ведь играл за «Спартак», а потом за «Зенит». И я говорил: «Вот ты играешь за «Зенит» — и болельщики «Спартака» тебя не любят. Но тебя не любят и болельщики «Зенита», потому что ты играл за «Спартак». Никто не любит. Но это шутки.

    • Дзюба выступал за «Спартак» с 2005 по 2015 год.
    • Последние шесть лет форвард выступает за «Зенит».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27250

      oyabun 3 минуты назад

      Ну и что что никто не любит? Дзюба любит себя сам! ))

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