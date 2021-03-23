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Нобоа: «Шутил над Дзюбой: «Тебя никто не любит»

23 марта 2021, 20:47
13

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о шутках над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Почему Дзюба называет тебя пингвиненком?

— Он так говорит, потому что я толстый и медленный! Ха-ха! Но Дзюба очень хороший парень — все время улыбается, шутит.

Я тоже над ним шутил. Он ведь играл за «Спартак», а потом за «Зенит». И я говорил: «Вот ты играешь за «Зенит» — и болельщики «Спартака» тебя не любят. Но тебя не любят и болельщики «Зенита», потому что ты играл за «Спартак». Никто не любит. Но это шутки.

  • Дзюба выступал за «Спартак» с 2005 по 2015 год.
  • Последние шесть лет форвард выступает за «Зенит».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Дзюба Артем
Комментарии (13)
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oyabun
1616521945
Ну и что что никто не любит? Дзюба любит себя сам! ))
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JTherry
1616529903
"Никто не любит. Но это шутки..." ...в каждой шутке есть доля шутки, как говорил Жванецкий...)
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erma
1616532653
Пошутил...
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sashayunpopov
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Plyash
1616533360
Нобоа,ты даже не представляешь,как ты близок к истине.Браво.
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Hektor 84
1616538036
Как ни кто? Асмунка, борат и алярм)))
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Дядя Серёжа
1616547785
А где тут шутки?
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ab15488
1616557991
Пингвиненок жжёт)) и футболист классный
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vladimir-7
1616565472
Грешно над слабоумными шутить и смеяться, их в сборной осталось только двое — Дзюба и Черчесов.
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zenitforever2015
1616580907
,, Это не шутки, мы ехали в маршрутке... "
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