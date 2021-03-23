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    Нобоа: «Фанаты «Динамо» угрожали мне. Говорили, что побьют»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о конфликте с болельщиками «Динамо».

    • Футболист выступал за московский клуб с 2012 по 2014 год.
    • В своем четвертом матче за новую команду эквадорец забил автогол. Это было дерби против «Спартака».

    «Проблемы с болельщиками «Динамо»? Тогда мне угрожали, да, говорили, что если увидят где-то, то побьют. Вспомнили, что встретили меня в торговом центре после поражения от «Спартака».

    Да, мы тогда проиграли – я был очень зол, даже аппетит пропал. Но в тот момент моя бывшая жена была беременна и готовилась рожать мне второго сына. Она попросила зайти в МЕГУ и купить все необходимое: сумку, одежду, памперсы. И, когда в 11 или 12 часов на тренировке болельщики начали ссориться со мной, это был стресс для меня.

    Что я мог ответить? Я же не только футболист, но и человек. Есть семья, которую ты не можешь оставить в такой момент. Но я не обиделся на болельщиков. Фанаты действительно очень переживают за свой клуб, и иногда у них сдают нервы», – сказал Нобоа.

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    Источник: Sport24

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