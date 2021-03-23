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    Ахметов – Гончаренко: «Безумно благодарен вам за все. Спасибо за доверие!»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов обратился к бывшему главному тренеру московского клуба Виктору Гончаренко.

    «Виктор Михайлович, спасибо за все проведeнные годы, доверие и за работу! Безумно благодарен вам за все! Крепкого здоровья и больших успехов», – написал Ахметов в инстаграме.

    • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
    • Вместе с ЦСКА он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды (2016/17, 2017/18) заканчивал сезон в РПЛ на втором месте.
    • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.

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    Источник: инстаграм Ильзата Ахметова

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    23.03.2021 23:12
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