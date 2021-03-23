Ахметов – Гончаренко: «Безумно благодарен вам за все. Спасибо за доверие!»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов обратился к бывшему главному тренеру московского клуба Виктору Гончаренко.

«Виктор Михайлович, спасибо за все проведeнные годы, доверие и за работу! Безумно благодарен вам за все! Крепкого здоровья и больших успехов», – написал Ахметов в инстаграме.