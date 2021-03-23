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  • Хенрик Ларссон: «Горжусь тем, как сын играет за «Спартак». Он в невероятной форме»

Хенрик Ларссон: «Горжусь тем, как сын играет за «Спартак». Он в невероятной форме»

23 марта 2021, 22:29
8

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал, что гордится игрой сына.

«Горжусь тем, как сын играет за «Спартак». Он очень хорош в этом сезоне. Он забил много голов и набрал много очков. Видел все его матчи и невероятно горд за него. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Думаю, он должен вызываться в сборную Швеции. Он находится в невероятной форме. Его трудно не заметить», – цитирует Ларссона Fotboll Direkt.

  • В 22 матчах текущего сезона РПЛ Ларссон забил 12 мячей.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: Fotboll Direkt
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан Ларссон Хенрик
Комментарии (8)
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Plyash
1616532030
Хенрик сам брал бронзу в составе сб.Швеции на ЧМ-94 и в то же время был назван лучшим шведским игроком за последние 50 лет.Так что Джордану есть на кого ровняться.Удачи.
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sashayunpopov
1616532669
внимание. в сеть слили всю базу давалок: там очень много девушек и женщин которые дают без романтики и бабла, просто они любят секс. Все анонимно и конфиденциально ведь многие в отношениях. Прoбyй бecплaтнo ----- http://srt.vg/seksa
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NewLife
1616536820
Значительно прибавил по сравнению с пиджаковским периодом.
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Дядя Серёжа
1616547629
Подрежь косичку "золотому"
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vladimir-7
1616564824
Форма как форма – красная футболка белые трусы.
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zigbert
1616574481
Игрок еще молодой но его прогресс уже заметен.
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