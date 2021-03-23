Хенрик Ларссон: «Горжусь тем, как сын играет за «Спартак». Он в невероятной форме»

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал, что гордится игрой сына.

«Горжусь тем, как сын играет за «Спартак». Он очень хорош в этом сезоне. Он забил много голов и набрал много очков. Видел все его матчи и невероятно горд за него. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Думаю, он должен вызываться в сборную Швеции. Он находится в невероятной форме. Его трудно не заметить», – цитирует Ларссона Fotboll Direkt.