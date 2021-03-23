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    Хенрик Ларссон: «Горжусь тем, как сын играет за «Спартак». Он в невероятной форме»

    Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал, что гордится игрой сына.

    «Горжусь тем, как сын играет за «Спартак». Он очень хорош в этом сезоне. Он забил много голов и набрал много очков. Видел все его матчи и невероятно горд за него. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

    Думаю, он должен вызываться в сборную Швеции. Он находится в невероятной форме. Его трудно не заметить», – цитирует Ларссона Fotboll Direkt.

    • В 22 матчах текущего сезона РПЛ Ларссон забил 12 мячей.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Fotboll Direkt

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