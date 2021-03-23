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  • Estadio Deportivo: «Севилья» попытается купить Азмуна у «Зенита» этим летом

Estadio Deportivo: «Севилья» попытается купить Азмуна у «Зенита» этим летом

23 марта 2021, 12:47
10

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Севилье».

По информации Estadio Deportivo, испанский клуб намерен приобрести игрока этим летом. В «Севилье» считают, что «Зенит» отпустит иранца за небольшую сумму из-за истекающего в 2022 году контракта и желания футболиста сыграть в топ-чемпионате.

  • В текущем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, забил 11 голов, сделал 2 результативные передачи.
  • Игрок всю взрослую карьеру проводит в России.
  • «Севилья» идет в Примере 4-й.

Источник: Estadio Deportivo

Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Севилья Азмун Сердар
Комментарии (10)
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ilichkadr
1616493369
Давай, давай "Севилья" не расслабляйся. Лямов за 15 отдадим.
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vladimir-7
1616493811
Деньги утром, Азмун у вас вечером. Забронируйте два места в самолете, одно в бизнес классе для Азмуна, а второе в хвосте для Дзюбы.
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Давид59
1616497202
А чего там пытаться? Деньги на бочку! И забирайте!
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Hektor 84
1616497899
Мячи подавать или бутсы футболистам начищать?
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matvei_72
1616498308
Как сказал дядя Федор: чтобы продать что то не нужное нужно купить что то нужное...
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Snek
1616499939
Я думаю, что Зенит ему предложит такую зарплату, что Севилья быстро передумает его покупать.
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Боцман59rus
1616500256
В Севилье у Азмуна даже на лавке будет конкуренция, поэтому прекратите писать чушь, а просто сравните нападающих Андалусийцев за последние лет пять и Азмуна
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Cules2013
1616501998
Игрок севильского типа, да и у них много заиграло арабов. Почему бы и нет. Не совсем понимаю сарказм ниже отписавшихся.
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Ziklop
1616684480
Зенит может избавится от Азмуна ! ещё бы Дзюбу в придачу взяли , чтоб Азмун не скучал.
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