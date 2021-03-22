Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Estadio Deportivo: «Севилья» попытается купить Азмуна у «Зенита» этим летом

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Севилье».

    По информации Estadio Deportivo, испанский клуб намерен приобрести игрока этим летом. В «Севилье» считают, что «Зенит» отпустит иранца за небольшую сумму из-за истекающего в 2022 году контракта и желания футболиста сыграть в топ-чемпионате.

    • В текущем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, забил 11 голов, сделал 2 результативные передачи.
    • Игрок всю взрослую карьеру проводит в России.
    • «Севилья» идет в Примере 4-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Estadio Deportivo

    Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:47
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -220

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 5 минут назад

      Че Азмун со своим любовником Дзюбой поругался?
      Или Артемка стар стал??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4485

      Давид59 8 минут назад

      А чего там пытаться? Деньги на бочку! И забирайте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16441

      vladimir-7 1 час назад

      Деньги утром, Азмун у вас вечером. Забронируйте два места в самолете,
      одно в бизнес классе для Азмуна, а второе в хвосте для Дзюбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10278

      ilichkadr 1 час назад

      Давай, давай "Севилья" не расслабляйся. Лямов за 15 отдадим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12227

      KLIM777 1 час назад

      Дзюбу в подарок, как штатного пенальтиста

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -220

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН > KLIM777 2 минуты назад

      Такие подарки и даром не нужны ни кому)))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83764
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru