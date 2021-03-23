Estadio Deportivo: «Севилья» попытается купить Азмуна у «Зенита» этим летом

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Севилье».
По информации Estadio Deportivo, испанский клуб намерен приобрести игрока этим летом. В «Севилье» считают, что «Зенит» отпустит иранца за небольшую сумму из-за истекающего в 2022 году контракта и желания футболиста сыграть в топ-чемпионате.
- В текущем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, забил 11 голов, сделал 2 результативные передачи.
- Игрок всю взрослую карьеру проводит в России.
- «Севилья» идет в Примере 4-й.
Источник: Estadio Deportivo
Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).