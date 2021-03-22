Соболев – в тройке лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в марте

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил пять мячей в мартовских играх РПЛ и Кубка России. В среднем у него уходило 50 минут на один гол.

На основе этих показателей россиянин вошел в тройку лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в текущем месяце.

Опережают Соболева только Роберт Левандовски из «Баварии» (пять мячей при 48 минутах на гол) и Келечи Ихеначо из «Лестера» (пять мячей при 49 минутах на гол).

Седьмое место в данном рейтинге занял еще один спартаковец – Джордан Ларссон. У шведа четыре мяча в марте при 66 минутах на гол.