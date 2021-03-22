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  • Соболев – в тройке лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в марте

Соболев – в тройке лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в марте

22 марта 2021, 21:59
9

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил пять мячей в мартовских играх РПЛ и Кубка России. В среднем у него уходило 50 минут на один гол.

На основе этих показателей россиянин вошел в тройку лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в текущем месяце.

Опережают Соболева только Роберт Левандовски из «Баварии» (пять мячей при 48 минутах на гол) и Келечи Ихеначо из «Лестера» (пять мячей при 49 минутах на гол).

Седьмое место в данном рейтинге занял еще один спартаковец – Джордан Ларссон. У шведа четыре мяча в марте при 66 минутах на гол.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Левандовски Роберт Ихеначо Келечи Соболев Александр Ларссон Джордан
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1616440279
Где мы, а где Топ 10
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Plyash
1616442377
Бляха-муха,кому нужна эта информация,зачем? Увидеть русскую фамилию рядом со звёздами? Вот после окончания ЧЕ-20 наши фамилии с европейскими сравнивать надо,да подозреваю,сравнивать не придётся.
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rash1959
1616443238
А нет таких показателей как количество голов на дрочку? Имеется такой супердроч.
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tatyanaeq
1616446908
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inzek
1616456578
да, 3 с пенки! но хоть где-то мы в топ!
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Добрый Бобер
1616467781
Статистика ради статистики.
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oyabun
1616473201
Показатели Ларссона (7 место) более интересны. Он то не с пенальти забивал.
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zigbert
1616509595
Только бы эта статистика не дала повод к звездной болезни. Главное не терять голову.
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