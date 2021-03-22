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    Соболев – в тройке лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в марте

    Форвард «Спартака» Александр Соболев забил пять мячей в мартовских играх РПЛ и Кубка России. В среднем у него уходило 50 минут на один гол.

    На основе этих показателей россиянин вошел в тройку лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в текущем месяце.

    Опережают Соболева только Роберт Левандовски из «Баварии» (пять мячей при 48 минутах на гол) и Келечи Ихеначо из «Лестера» (пять мячей при 49 минутах на гол).

    Седьмое место в данном рейтинге занял еще один спартаковец – Джордан Ларссон. У шведа четыре мяча в марте при 66 минутах на гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    22.03.2021 21:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      tatyanaeq 20 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +3450

      rash1959 1 час назад

      А нет таких показателей как количество голов на дрочку? Имеется такой супердроч.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5325

      playsh 1 час назад

      Бляха-муха,кому нужна эта информация,зачем? Увидеть русскую фамилию рядом со звёздами? Вот после окончания ЧЕ-20 наши фамилии с европейскими сравнивать надо,да подозреваю,сравнивать не придётся.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11564

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Сколько пенальти из них ?

      1
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      Рейтинг: +21354

      Боцман59rus > Persona_non_Grata 35 минут назад

      А сколько в ЛЧ из них?

      0
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      Рейтинг: +21354

      Боцман59rus 2 часа назад

      Где мы, а где Топ 10

      3
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