Соболев – в тройке лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в марте

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Форвард «Спартака» Александр Соболев забил пять мячей в мартовских играх РПЛ и Кубка России. В среднем у него уходило 50 минут на один гол.
На основе этих показателей россиянин вошел в тройку лучших бомбардиров топ-10 лиг мира в текущем месяце.
Опережают Соболева только Роберт Левандовски из «Баварии» (пять мячей при 48 минутах на гол) и Келечи Ихеначо из «Лестера» (пять мячей при 49 минутах на гол).
Седьмое место в данном рейтинге занял еще один спартаковец – Джордан Ларссон. У шведа четыре мяча в марте при 66 минутах на гол.