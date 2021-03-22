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Карпин: «Может, закончу тренерскую карьеру в 2024 году»

22 марта 2021, 18:59
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, сколько он еще планирует работать.

– В каком возрасте планируете закончить с тренерской карьерой?

– Контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, и в 2024-м закончу. Я эмоциональный, может и раньше. Если всe будет устраивать, позже.

  • 52-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
  • В текущем розыгрыше РПЛ команда занимает седьмое место по итогам 23 туров.

Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Speedmeister
1616429019
52-летний Карпин ... Да как так то!???
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ySS
1616433277
А дочку крохотную на пенсию растить будешь?) Пахать, Валера, и пахать)
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anjaneri
1616435432
Нет, Валера, ты не сможешь жить без футбола..., ну не в коммментатОри же пойдешь? А сидеть дома, не пенсии, няньчиться с внуками, пусть даже в Севилье, не диванной породы ты человек.
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житель СПб
1616435508
Ни в коем случае! Без Карпина российский футбол я не представляю. Как и не представляю, что ему уже 52 года...
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G.P.
1616438971
Не нагоняйте депрессию, Валерий Георгиевич. Без вас будет скучно.
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GoLenaStop
1616439736
Друже, приезжай в Тверь, команду создашь, на радость горожанам! Ждем! Мы поможем!!! С ув.
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portero
1616443486
Молодой еще, скучно будет без работы...
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serglider
1616444383
Кокетничает как девочка! Я "посмотрю"... Куда будешь смотреть Валера? Бабосов мало не бывает! Пока будут приглашать и платить, будешь соглашаться и работать))) Молодая жена, ребенок... расходы будут только расти.
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tatyanaeq
1616446926
Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo ----- https://fia.st/W309j5E
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zigbert
1616502833
В 55 для тренера не возраст. Редко когда в этом возрасте заканчивали свою карьеру настоящие тренеры.
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