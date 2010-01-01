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    Карпин: «Может, закончу тренерскую карьеру в 2024 году»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, сколько он еще планирует работать.

    – В каком возрасте планируете закончить с тренерской карьерой?

    – Контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, и в 2024-м закончу. Я эмоциональный, может и раньше. Если всe будет устраивать, позже.

    • 52-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
    • В текущем розыгрыше РПЛ команда занимает седьмое место по итогам 23 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5903

      житель СПб 45 минут назад

      Ни в коем случае! Без Карпина российский футбол я не представляю. Как и не представляю, что ему уже 52 года...

      0
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      Рейтинг: +1311

      anjaneri 47 минут назад

      Нет, Валера, ты не сможешь жить без футбола..., ну не в коммментатОри же пойдешь? А сидеть дома, не пенсии, няньчиться с внуками, пусть даже в Севилье, - не диванной породы ты человек.

      0
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      Рейтинг: +1816

      ySS 1 час назад

      А дочку крохотную на пенсию растить будешь?)
      Пахать, Валера, и пахать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2133

      kazak161 2 часа назад

      Посмотрим! Хотя никто не знает что будет с нами в 2024 году!

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    • ...
      Рейтинг: +96

      Speedmeister 2 часа назад

      52-летний Карпин ...

      Да как так то!???

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