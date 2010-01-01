Карпин: «Может, закончу тренерскую карьеру в 2024 году»

Ни в коем случае! Без Карпина российский футбол я не представляю. Как и не представляю, что ему уже 52 года...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, сколько он еще планирует работать.
– В каком возрасте планируете закончить с тренерской карьерой?
– Контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, и в 2024-м закончу. Я эмоциональный, может и раньше. Если всe будет устраивать, позже.
- 52-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
- В текущем розыгрыше РПЛ команда занимает седьмое место по итогам 23 туров.
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