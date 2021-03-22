Карпин: «Может, закончу тренерскую карьеру в 2024 году»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, сколько он еще планирует работать.

– В каком возрасте планируете закончить с тренерской карьерой?

– Контракт с «Ростовом» у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, и в 2024-м закончу. Я эмоциональный, может и раньше. Если всe будет устраивать, позже.

52-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

В текущем розыгрыше РПЛ команда занимает седьмое место по итогам 23 туров.

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