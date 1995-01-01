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    Самошников: «Моя максимальная скорость – более девяти метров в секунду»

    Защитник сборной России Илья Самошников раскрыл свою максимальную скорость. Он объяснил значение цифр в футболе.

    – Одним из сильнейших ваших качеств считается скорость. Имеет она цифровое выражение? За сколько, допустим, бежите футбольно-показательные 30 метров?

    – «Тридцатку» на время давно не бегал. Возможно, датчики GPS засекали, но знаю не дистанционный, а максимальный показатель: 9,61 метра в секунду.

    – Юрий Красножан недавно озвучил данные по «тридцатке»: мировые «топы» бегут за 3,7 секунды, средний российский футболист за 4,1, футболистка за 4,6.

    – Когда-то пробегал 30 метров за 3,8. Вообще данные с датчиков снимаются самые разные, могу уточнить у физиотерапевта. Информацию получают тренеры, доводят до нас, если считают нужным, но акцент делается не на гладком беге, а на скоростно-силовой работе, числе ускорений свыше четырех метров в секунду, других показателях интенсивности. Эти цифры есть по каждому футболисту после каждой игры. Смотришь, где недоработал, делаешь выводы.

    – Бывает, что показатели средние, а сыграл человек здорово? И наоборот?

    – В любом случае на первом месте качество игры. Бессмысленно гнаться за статистикой, она сама проявится, если ты хорошо готов и выполняешь установку. Цифры лишь иллюстрируют готовность.

    • Нынешний вызов в сборную – дебютный для Самошникова.
    • В среду, 24 марта, Россия сыграет в отборе ЧМ-2022 против Мальты.
    • В текущем сезоне РПЛ Самошников провел 18 матчей, забил 2 гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8093

      NewLife 1 час назад

      А когда от добермана драпаешь ?

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