Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Байи намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи не собирается продлевать контракт с клубом.

    По информации Daily Mail, ивуариец хочет сменить команду. У него напряженные отношения с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

    26-летний футболист окончательно решил уйти после того, как не попал в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (1:0).

    • В текущем сезоне Байи провел 15 игр и сделал один ассист.
    • Его контракт с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11504

      Cules2013 2 часа назад

      Ну да, Сульшер виноват) Байи не может заиграть на топ-уровне уже который сезон. Вот отсюда все проблемы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru