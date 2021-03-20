Байи намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи не собирается продлевать контракт с клубом.
По информации Daily Mail, ивуариец хочет сменить команду. У него напряженные отношения с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.
26-летний футболист окончательно решил уйти после того, как не попал в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (1:0).
- В текущем сезоне Байи провел 15 игр и сделал один ассист.
- Его контракт с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: Daily Mail