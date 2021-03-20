«Барселона» – лучший клуб десятилетия в Европе по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие европейские клубы прошедшего десятилетия.
Первое место заняла «Барселона», набравшая 2877 очков. В топ-3 также вошли «Реал» (2782) и «Бавария» (2594,5).
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
- «Барселона» – 2877;
- «Реал» – 2782;
- «Бавария» – 2594,5;
- «ПСЖ» – 2357;
- «Атлетико» – 2302;
- «Ювентус» – 2272;
- «Челси» – 2113;
- «Манчестер Сити» – 2113;
- «Манчестер Юнайтед» – 2020;
- «Арсенал» – 2016.
Источник: IFFHS