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    «Барселона» – лучший клуб десятилетия в Европе по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие европейские клубы прошедшего десятилетия.

    Первое место заняла «Барселона», набравшая 2877 очков. В топ-3 также вошли «Реал» (2782) и «Бавария» (2594,5).

    Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5877

      житель СПб 58 секунд назад

      Барселона - лучший клуб 20-летия! А вот клубы во второй половине десятки - весьма спорны...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +292

      Pudddle 12 минут назад

      Арсенал???? Серьёзно???? А Ливер куда пропал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1545

      almanev 38 минут назад

      Оооо да, 4 ЛЧ Реала и 2ое место?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11534

      Skull_Boy > almanev 20 минут назад

      О да читать текст это для л0хов, главное заголовок захавать и показать какой недалекий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2410

      Fusballer 1 час назад

      А где Зенит?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21313

      Боцман59rus > Fusballer 8 минут назад

      Да вот же он, сразу вслед за FC всемпох

      0
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      Рейтинг: +309

      mama1991 1 час назад

      каким х у е м париж и сити?

      0
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