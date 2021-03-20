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«Барселона» – лучший клуб десятилетия в Европе по версии IFFHS

20 марта 2021, 14:44
51

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие европейские клубы прошедшего десятилетия.

Первое место заняла «Барселона», набравшая 2877 очков. В топ-3 также вошли «Реал» (2782) и «Бавария» (2594,5).

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

Источник: IFFHS
Европа Барселона Реал Бавария ПСЖ Атлетико Ювентус Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал
Комментарии (51)
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Fusballer
1616244194
А где Зенит?
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almanev
1616246422
Оооо да, 4 ЛЧ Реала и 2ое место?
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житель СПб
1616248682
Барселона - лучший клуб 20-летия! А вот клубы во второй половине десятки - весьма спорны...
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Валерий2705
1616254814
Где Динарка? Он должен был уже весь экран забрызгать слюной от радости)
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Hektor 84
1616269242
По мне так по количеству титулов первым должен быть Реал.
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Hektor 84
1616269258
Вообще спорный список
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JTherry
1616275016
по статистике IFFHS за последние 10 лет, может, и Барса лучший клуб (знать бы, как считали очки), но по победам в ЛЧ (как самый статусный турнир УЕФА) лучшим клубом является мадридский Реал...
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