«Барселона» – лучший клуб десятилетия в Европе по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие европейские клубы прошедшего десятилетия.

Первое место заняла «Барселона», набравшая 2877 очков. В топ-3 также вошли «Реал» (2782) и «Бавария» (2594,5).

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: