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  • Лига Европы. Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» после поражения 0:2 в первом матче

Лига Европы. Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» после поражения 0:2 в первом матче

18 марта 2021, 23:29
28

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» дома разгромило «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

Основное время встречи завершилось победой хорватов 2:0. Это позволило перевести противостояние в дополнительные таймы. На 106-й минуте хозяева поля забили еще один гол и удержали нужный результат до финального свистка.

В составе «Динамо» хет-трик оформил полузащитник Мислав Оршич.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

Динамо (Хорватия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Оршич, 62; 2:0 – Оршич, 83; 3:0 – Оршич, 106.

Первый матч – 0:2.

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Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Загреб Тоттенхэм
Комментарии (28)
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zarsm
1616099432
Физручиньо
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Cules2013
1616099578
Мда-м, Моур такими темпами летом будет искать новый клуб.
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GoLenaStop
1616100112
Потрясный матч! Так играть и надо - до упора! Динамо - уважуха, спасибо!
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Tsigan
1616101249
В динамо играют будущие мировые звезды которых в ближайшее время мы увидим в супер клубах.
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JTherry
1616101793
вот уж правду говорят, что не деньги играют на поле... что-то не заладилось в доме у "шпор", похоже, к Моуру будут сделаны "оргвыводы"... Загреб, молодцы!)
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Hektor 84
1616102007
Маур смирись Апл не твоя лига!
Ответить
Вомбат
1616102367
Это недонастрой. Не хочет Моуринью биться за ЛЕ. Что конечно не снижает моего восхищения спортивным подвигом Загреба (стоимость состава в 25 раз меньше, бюджет меньше в 60 раз).
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житель СПб
1616129358
Вот это да! Вот тебе и Загреб. Неслучайно громили остальных раньше... Вот оно желание играть.
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portero
1616130916
А наши хотели у них пешком выиграть, там ребятам надо проявить себя чтобы их купили и получить хороший контракт. А наши и так в шоколаде, зачем напрягаться...
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zigbert
1616253324
Казалось что в первой игре Тоттенхэм сделал результат. Но хорваты оказались крепким орешком.
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