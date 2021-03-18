Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Лига Европы. Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» после поражения 0:2 в первом матче

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» дома разгромило «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

    Основное время встречи завершилось победой хорватов 2:0. Это позволило перевести противостояние в дополнительные таймы. На 106-й минуте хозяева поля забили еще один гол и удержали нужный результат до финального свистка.

    В составе «Динамо» хет-трик оформил полузащитник Мислав Оршич.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

    Динамо (Хорватия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Оршич, 62; 2:0 – Оршич, 83; 3:0 – Оршич, 106.

    Первый матч – 0:2.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2021 23:29
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10529

      DeStar 1 час назад

      я бы и хотел сказать, мол ттх пох, но потом подумал.
      во первых была победа 2-0, хорошая победа - выходи, "тренируйся", сыграй 0-0 или даже проиграй 1-0 и иди дальше - но нет, надо слить)
      Потом - ттх то точно не будет в топ 4. да и даже ЛЕ под вопросом с такими результатами, у них был варик выиграть ле, и быть в лч на след год, но видимо моур решил все сразу слить)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11489

      Cules2013 > DeStar 1 час назад

      если в апреле проиграют в финале кубка Сити, то это считай приговор Жозе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7804

      Вомбат 1 час назад

      Это недонастрой. Не хочет Моуринью биться за ЛЕ. Что конечно не снижает моего восхищения спортивным подвигом Загреба (стоимость состава в 25 раз меньше, бюджет меньше в 60 раз).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9001

      Hektor 84 1 час назад

      Маур смирись Апл не твоя лига!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      SinyaaPyll > Hektor 84 45 минут назад

      РПЛ в самый раз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12170

      JTherry 1 час назад

      вот уж правду говорят, что не деньги играют на поле... что-то не заладилось в доме у "шпор", похоже, к Моуру будут сделаны "оргвыводы"... Загреб, молодцы!)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1436

      Tsigan 1 час назад

      В динамо играют будущие мировые звезды которых в ближайшее время мы увидим в супер клубах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      хряк СМ 1 час назад

      Хорваты кубок возьмут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      mutabor0992 1 час назад

      Маур -физрук!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6710

      GoLenaStop 1 час назад

      Потрясный матч! Так играть и надо - до упора!
      Динамо - уважуха, спасибо!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Roman Rom 2 часа назад

      Неожиданно.
      Когда Динамо только попало в пару с Тоттехэмом, то я уже подумал, что хорваты закончат на этой стадии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10529

      DeStar > Roman Rom 1 час назад

      ну все так подумали. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11489

      Cules2013 2 часа назад

      Мда-м, Моур такими темпами летом будет искать новый клуб.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83721
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru