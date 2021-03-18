Лига Европы. Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» после поражения 0:2 в первом матче

я бы и хотел сказать, мол ттх пох, но потом подумал.
во первых была победа 2-0, хорошая победа - выходи, "тренируйся", сыграй 0-0 или даже проиграй 1-0 и иди дальше - но нет, надо слить)
Потом - ттх то точно не будет в топ 4. да и даже ЛЕ под вопросом с такими результатами, у них был варик выиграть ле, и быть в лч на след год, но видимо моур решил все сразу слить)
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» дома разгромило «Тоттенхэм» со счетом 3:0.
Основное время встречи завершилось победой хорватов 2:0. Это позволило перевести противостояние в дополнительные таймы. На 106-й минуте хозяева поля забили еще один гол и удержали нужный результат до финального свистка.
В составе «Динамо» хет-трик оформил полузащитник Мислав Оршич.
Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Динамо (Хорватия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Оршич, 62; 2:0 – Оршич, 83; 3:0 – Оршич, 106.
Первый матч – 0:2.