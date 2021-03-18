Лига Европы. Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» после поражения 0:2 в первом матче

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» дома разгромило «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

Основное время встречи завершилось победой хорватов 2:0. Это позволило перевести противостояние в дополнительные таймы. На 106-й минуте хозяева поля забили еще один гол и удержали нужный результат до финального свистка.

В составе «Динамо» хет-трик оформил полузащитник Мислав Оршич.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

Динамо (Хорватия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Оршич, 62; 2:0 – Оршич, 83; 3:0 – Оршич, 106.

Первый матч – 0:2.

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