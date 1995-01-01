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    Федун: «Папа болел за «Спартак» более 50 лет. Игроки обещали сделать все, чтобы победить «Урал»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун после разгромной победы своей команды над «Уралом» (5:1) вспомнил об умершем отце.

    «Я сейчас только из раздевалки, и когда ребята стали выражать соболезнования, я сказал, что лучшая признательность для меня и моего отца – победа над «Уралом». Они пообещали, что сделают всe, чтобы победить... Я им очень признателен, поблагодарил их.

    Папа болел за «Спартак» более 50 лет... Конечно, в этот день он всe ещe с нами... Мы, христиане, верим, что душа человека ещe девять дней находится здесь. Конечно, для него это тоже было очень приятно. Спасибо вам всем за поддержку», – сказал Федун.

    • Федун-старший умер 16 марта. Ему было 92 года.
    • В своe время он был главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР.
    • Заслуженный врач был автором и соавтором более 250 научных трудов в области хирургии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2520

      AZ 39 минут назад

      Думаю лучше бы играли на чемпионство в этом году, чем выигрывали не сильный Екатеренбург...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4060

      maygli 48 минут назад

      Сегодня они играли и для него. Светлая память.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8062

      NewLife 1 час назад

      Чувствовался особый настрой игроков. Соболезную в связи с кончиной отца.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1940

      Бриг 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что папа так настроен именно против Урала?

      -5
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      Рейтинг: +1940

      Бриг > Бриг 1 час назад

      Извиняюсь

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