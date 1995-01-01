Федун: «Папа болел за «Спартак» более 50 лет. Игроки обещали сделать все, чтобы победить «Урал»

Думаю лучше бы играли на чемпионство в этом году, чем выигрывали не сильный Екатеренбург...
Владелец «Спартака» Леонид Федун после разгромной победы своей команды над «Уралом» (5:1) вспомнил об умершем отце.
«Я сейчас только из раздевалки, и когда ребята стали выражать соболезнования, я сказал, что лучшая признательность для меня и моего отца – победа над «Уралом». Они пообещали, что сделают всe, чтобы победить... Я им очень признателен, поблагодарил их.
Папа болел за «Спартак» более 50 лет... Конечно, в этот день он всe ещe с нами... Мы, христиане, верим, что душа человека ещe девять дней находится здесь. Конечно, для него это тоже было очень приятно. Спасибо вам всем за поддержку», – сказал Федун.
- Федун-старший умер 16 марта. Ему было 92 года.
- В своe время он был главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР.
- Заслуженный врач был автором и соавтором более 250 научных трудов в области хирургии.