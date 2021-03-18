Федун: «Папа болел за «Спартак» более 50 лет. Игроки обещали сделать все, чтобы победить «Урал»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после разгромной победы своей команды над «Уралом» (5:1) вспомнил об умершем отце.

«Я сейчас только из раздевалки, и когда ребята стали выражать соболезнования, я сказал, что лучшая признательность для меня и моего отца – победа над «Уралом». Они пообещали, что сделают всe, чтобы победить... Я им очень признателен, поблагодарил их.

Папа болел за «Спартак» более 50 лет... Конечно, в этот день он всe ещe с нами... Мы, христиане, верим, что душа человека ещe девять дней находится здесь. Конечно, для него это тоже было очень приятно. Спасибо вам всем за поддержку», – сказал Федун.