У владельца «Спартака» Федуна умер отец

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, скончался в возрасте 92 лет.
«Арнольд Антонович Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.
Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды.
Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».
Источник: официальный сайт «Спартака»