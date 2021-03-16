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    У владельца «Спартака» Федуна умер отец

    Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, скончался в возрасте 92 лет.

    «Арнольд Антонович Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.

    Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды.

    Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +660

      plehanov6 5 минут назад

      Скорбь, сочувствие и соболезнование. Держитесь, Арнолдовичи! "Спартак" и болельщики с вами! Почтем достойно, игрой команды!

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      Рейтинг: +2147

      swot1205 8 минут назад

      Соболезную

      1
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      Рейтинг: +21108

      Боцман59rus 35 минут назад

      Уважаемый и достойный был человек...

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