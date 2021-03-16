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У владельца «Спартака» Федуна умер отец

16 марта 2021, 12:23
11

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, скончался в возрасте 92 лет.

«Арнольд Антонович Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.

Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды.

Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1615887388
Уважаемый и достойный был человек...
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swot1205
1615889029
Соболезную
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plehanov6
1615889222
Скорбь, сочувствие и соболезнование. Держитесь, Арнолдовичи! "Спартак" и болельщики с вами! Почтем достойно, игрой команды!
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JTherry
1615889889
сочувствую Вам, Леонид Арнольдович...
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чунга-чанга
1615890156
Царствия ему небесного,пусть земля будет пухом.
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vladik12
1615891096
Естественно, Арнольд Антонович очень переживал за клуб. Ушел большой его болельщик. Мне кажется, Леонид сейчас сделает все, вложит любые деньги, чтобы следующий (или вдруг вообще получится этот) чемпионат выиграть. Привезет, что называется, под задачу кого угодно. И посвятит победу отцу, а также 100-летнему юбилею "Спартака". Даже хочется добавить слово "скриньте".
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vladik12
1615891902
На мой взгляд, эта печальная новость делает "Спартак" главным фаворитом следующего сезона РПЛ. Как ни странно. Сил родным и близким Арнольда Антоновича. Преданный фанат "Спартака".
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kif123kif
1615894223
Леонид, соболезную... помню... Светлая память!
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Hektor 84
1615900268
Соболезную
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