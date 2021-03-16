У владельца «Спартака» Федуна умер отец

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, скончался в возрасте 92 лет.

«Арнольд Антонович Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.

Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды.

Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».