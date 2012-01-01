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    Модрич: «Чувствую себя так, словно мне снова 27»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Мадридский клуб победил по сумме двух встреч со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

    «Чувствую себя так, словно мне снова 27! Не вспоминаю о своем возрасте. Важна не отметка в паспорте, а твоя игра на поле. Я еще голоден до борьбы на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь.

    Сейчас было важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали раньше. Мы можем зайти очень далеко», – сказал Модрич.

    • Модрич отдал голевую передачу в матче с «Аталантой».
    • Ранее сообщалось, что «Реал» продлил контракт с 35-летним хорватом.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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