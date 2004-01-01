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    Мевля близок к уходу из «Сочи» на правах свободного агента

    Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевля, прокомментировал будущее своего клиента. Контракт 30-летнего словенца с клубом истекает 30 июня.

    «Мы ждали предложения о продлении контракта от «Сочи», но там пока ничего не сдвинулось, ситуация непонятная, никакой конкретики нет.

    Сейчас мы открыты для предложений, к нам за это время поступало много вариантов из Европы. Михе нравится в «Сочи», в клубе отличный коллектив, но теперь все предложения будут рассматриваться на равных», – сказал агент.

    • Мевля выступает за «Сочи» с 2019 года.
    • В текущем сезоне в его активе три гола в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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