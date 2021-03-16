Мевля близок к уходу из «Сочи» на правах свободного агента

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевля, прокомментировал будущее своего клиента. Контракт 30-летнего словенца с клубом истекает 30 июня.

«Мы ждали предложения о продлении контракта от «Сочи», но там пока ничего не сдвинулось, ситуация непонятная, никакой конкретики нет.

Сейчас мы открыты для предложений, к нам за это время поступало много вариантов из Европы. Михе нравится в «Сочи», в клубе отличный коллектив, но теперь все предложения будут рассматриваться на равных», – сказал агент.