Газизов: «Ближайшая цель «Уфы» – сохранение места в РПЛ»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение в башкирский клуб.
«Войти в одну реку дважды? Это не река, а мой родной клуб, который находится в не очень хорошей ситуации в плане места в турнирной таблице. Не принять этот вызов было нельзя. Надо сделать все возможное, чтобы команда осталась в РПЛ и двигаться вперед.
Ближайшая цель, конечно же, сохранение места в Премьер-лиге через стыки или напрямую. На таблицу смотришь и все видно», – цитирует Газизова ТАСС.
- Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.
Источник: ТАСС