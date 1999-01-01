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    Газизов: «Ближайшая цель «Уфы» – сохранение места в РПЛ»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение в башкирский клуб.

    «Войти в одну реку дважды? Это не река, а мой родной клуб, который находится в не очень хорошей ситуации в плане места в турнирной таблице. Не принять этот вызов было нельзя. Надо сделать все возможное, чтобы команда осталась в РПЛ и двигаться вперед.

    Ближайшая цель, конечно же, сохранение места в Премьер-лиге через стыки или напрямую. На таблицу смотришь и все видно», – цитирует Газизова ТАСС.

    • Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10080

      paracetamol 1 час назад

      Не получится, перебежчик!

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