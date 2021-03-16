Газизов: «Ближайшая цель «Уфы» – сохранение места в РПЛ»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение в башкирский клуб.

«Войти в одну реку дважды? Это не река, а мой родной клуб, который находится в не очень хорошей ситуации в плане места в турнирной таблице. Не принять этот вызов было нельзя. Надо сделать все возможное, чтобы команда осталась в РПЛ и двигаться вперед.

Ближайшая цель, конечно же, сохранение места в Премьер-лиге через стыки или напрямую. На таблицу смотришь и все видно», – цитирует Газизова ТАСС.