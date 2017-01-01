РПЛ. «Зенит» разгромил «Ахмат» и оторвался от преследователей на пять очков

Пора готовить смену тренерского состава.
Даже убедительные победы не выглядят безоговорочными.
«Ахмат» крупно уступил действующему чемпиону «Зениту». Все голы хозяева забили во втором тайме.
«Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года. «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Караваев, 52; 2:0 – Азмун, 64 (с пенальти); 3:0 – Дзюба, 74; 4:0 – Мостовой, 80.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Хотулев, 87), Сантос (Круговой, 87), Оздоев (Кравцов, 87), Кузяев (Сутормин, 73), Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун (Мостовой, 78).
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Исмаэл, 59), Ильин (Янку, 77), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Харин (Мелкадзе, 59).
Предупреждения: Сантос, 36 – Бериша, 62; Пуцко, 64.