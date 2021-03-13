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  • РПЛ. «Зенит» разгромил «Ахмат» и оторвался от преследователей на пять очков

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ахмат» и оторвался от преследователей на пять очков

13 марта 2021, 18:22
51

«Ахмат» крупно уступил действующему чемпиону «Зениту». Все голы хозяева забили во втором тайме.

«Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года. «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Караваев, 52; 2:0 – Азмун, 64 (с пенальти); 3:0 – Дзюба, 74; 4:0 – Мостовой, 80.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Хотулев, 87), Сантос (Круговой, 87), Оздоев (Кравцов, 87), Кузяев (Сутормин, 73), Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун (Мостовой, 78).

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Исмаэл, 59), Ильин (Янку, 77), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Харин (Мелкадзе, 59).

Предупреждения: Сантос, 36 – Бериша, 62; Пуцко, 64.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (51)
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житель СПб
1615649099
Поздравления Зениту и болельщикам команды!
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ААМ
1615649133
Всё по делу. Ахмат развалился после гола Караваева. Пенал вполне по делу.
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Вомбат
1615649246
Роль индивидуальных действий в футболе очень велика. Зенит до сумасшедшего гола Караваева -- тошнотворная, предсказумая, скучная команда, случайно попавшая наверх турнирной таблицы. Зенит после этого гола -- команда будущих чемпионов страны. Игра Зенита в первом тайме -- предчувствие осеннего еврокубкового позора. Игра Зенита во втором тайме даже позволила забыть, кто эту команду тренирует.
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ySS
1615649460
Зенит с победой! Караваеву и Чистякову по премии!
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житель СПб
1615650074
Немного комментариев по игре. Сначала Зенит был много сильнее - примерно до 3-й минуты. Затем все стало как всегда - бегать не в состоянии (особенно Дзюба и Азмун), все лениво, в центре бегают кучей, несогласованно, смотреть на такой Зенит было неинтересно. Неслучайно, что первый реальный удар нанес именно Ахмат на 5 минуте. С другой стороны - Ахмату повезло, что не удалили Беришу! Он делал подкат, за который вполне могли дать красную. Почему-то, не получил даже желтую. Затем - желтая за разговоры. Затем - чистая симуляция на 69 минуте - и опять не дают желтую (жалеют..). Отличный футболист! Но совершенно не контролирующий себя на поле... По 2 голу - а в чем вопросы? Ты в своей штрафной кладешь руку на плечо игроку, бегущему к мячу, и делаешь тянущее на себя движение - и чего тогда ждешь? По 3 году - думаю, что офсайд все-таки был, и гол засчитывать не стоило. В целом соглашусь с высказанным мнением, что Ахмат держался в 1 тайме, а во 2 - после гола - посыпался, т.е. силы завершились... Еще раз с победой всех Зенитовцев, болельщиков, хорошая мотивация перед важнейшим матчем.
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житель СПб
1615650262
А гол Караваева - это супер! И очень вовремя. Надо больше доверять молодежи, ее в клубе достаточно!
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Ziklop
1615650719
Зенит с победой! повезло с первым голом, залетел удачно.
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ААМ
1615651236
Ахмат без помощи судей и микрофона пока дно, хотя потенциал есть. Зенит лишь во втором тайме вспомнил, что он умеет играть в футбол.
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rattyboy
1615653043
Пора готовить смену тренерского состава. Даже убедительные победы не выглядят безоговорочными.
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Закат ЕдРа
1615679407
Вам не стыдно? Вам хорошо? Что стало с людьми в моем городе?? Честность, справедливость, спортивная состовляющая для немытых уже это не слова. Честь утрачена. Они видят каждый раз, каждый матч как судьи работают за них, но упорно не хотят это осознавать. Выходит что деградировали люди в Питере. Болеть за антинародный газовый выпердыш власти это предательство идеалов. Потеря мужского. Мразотно!!!!!!
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