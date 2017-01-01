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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Ахмат» и оторвался от преследователей на пять очков

    «Ахмат» крупно уступил действующему чемпиону «Зениту». Все голы хозяева забили во втором тайме.

    «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года. «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Караваев, 52; 2:0 – Азмун, 64 (с пенальти); 3:0 – Дзюба, 74; 4:0 – Мостовой, 80.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Хотулев, 87), Сантос (Круговой, 87), Оздоев (Кравцов, 87), Кузяев (Сутормин, 73), Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун (Мостовой, 78).

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Исмаэл, 59), Ильин (Янку, 77), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Харин (Мелкадзе, 59).

    Предупреждения: Сантос, 36 – Бериша, 62; Пуцко, 64.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии56
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      Рейтинг: +219

      rattyboy 8 минут назад

      Пора готовить смену тренерского состава.
      Даже убедительные победы не выглядят безоговорочными.

      0
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      Рейтинг: +711

      tushkanlz 22 минуты назад

      2-0й тайм расставил всё по местам...Питер -с победой!(наконец-то).Гол Караваева - "КрасавчиГ"! Мостового - тоже неплох, хотя плохих голов не бывает.

      1
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      Рейтинг: +4605

      BarStep 33 минуты назад

      К стати, а Чистяков сегодня был совсем не плох, - подчищал всё и вся.. Ловрен в Москву не едет?!

      1
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      Рейтинг: +4605

      BarStep 35 минут назад

      Спасибо Караваеву! Зенит с победой!

      2
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      Рейтинг: +99

      Серёга-Динамовец 37 минут назад

      Жду увольнения Талалаева!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1859

      ААМ 38 минут назад

      Ахмат без помощи судей и микрофона пока дно, хотя потенциал есть. Зенит лишь во втором тайме вспомнил, что он умеет играть в футбол.

      2
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      Рейтинг: +2848

      Semenycch 46 минут назад

      Обратили внимание, Сутормин лучший распасовщик в нашей лиге!

      1
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      Рейтинг: +1034

      Ziklop 46 минут назад

      Зенит с победой! повезло с первым голом, залетел удачно.

      3
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      Рейтинг: +2848

      Semenycch 53 минуты назад

      Еще один мой комментарий. Основа Зенита в тяжелейшем функциональном кризисе. Особенно это видно по Кузяеву и Барриусу. Эти два вечных двигателя команды и в этой игре очень старались, но было видно как им тяжело бежать, разворачиваться, реагировать на изменение обстановки на поле. А обратили внимание на Азмуна? Обычно он резко третирует вратаря соперников при получении тем мяча. А в этом матче стоял стоймя! Безобразное межсезонье прошло этой зимой.

      2
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      Рейтинг: +2305

      minaev23 > Semenycch 51 минуту назад

      Думаю летом функционеры задумаются об усилении перед ЛЧ. В противном случае Бельгия нас нагонит.

      0
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      Рейтинг: +2848

      Semenycch > minaev23 49 минут назад

      Зенит в любом случае обстановку не выправит, наш клубный футбол сейчас в ж....е!

      4
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      Рейтинг: +2305

      minaev23 > Semenycch 39 минут назад

      Согласен с ж... но тянуть лямку надо будет Зениту ! Он чемпион на него вся надёга. А вот клубный футбол вы правильно сказали уважаемый у нас просто тухнет - лимит, огромные зарплаты игроков ( и причём не важно выиграл ты или проиграл) ,ДЮСШ не работает . Государство полностью отключилось от создания спортивных секций и школ.

      0
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      Рейтинг: +7658

      Вомбат > Semenycch 39 минут назад

      У кого память не короткая, те помнят, как ужасно Зенит играл год назад в марте. Как два года назад в марте. А ведь тот Зенит был по игре на порядок сильнее -- Семак еще не привил команде вкус к бессмысленной игре, и тот Зенит еще имел наигранные связки. Просто Семак никогда не умел готовить команду в зимний перерыв. Поначалу он и не скрывал этого. Два года назад он сказал перед ответной игрой с Фенербахче: "Мы пока не готовы бороться за золото, но мы будем набирать форму через Лигу Европы. И надеюсь, в апреле-мае поборемся с ЦСКА". Год назад он уже уверовал, что он топ-тренер и говорил иначе: "Мы зимой не форсируем подготовку, готовимся так, чтобы по ходу второго круга избежать функциональных провалов. К счастью у нас сейчас нет еврокубков, и рассчитываем удерживать первое место до конца".

      2
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      Рейтинг: +5579

      житель СПб 54 минуты назад

      А гол Караваева - это супер! И очень вовремя. Надо больше доверять молодежи, ее в клубе достаточно!

      3
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      Рейтинг: +2305

      minaev23 > житель СПб 50 минут назад

      Молодёжи своей или покупной?

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      Рейтинг: +1034

      Ziklop > житель СПб 45 минут назад

      надо наигрывать молодых , стоячие Азмун и Дзюба бесят уже давно.

      1
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      Рейтинг: +5579

      житель СПб > minaev23 33 минуты назад

      Любой!

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