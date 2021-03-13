РПЛ. «Зенит» разгромил «Ахмат» и оторвался от преследователей на пять очков

«Ахмат» крупно уступил действующему чемпиону «Зениту». Все голы хозяева забили во втором тайме.

«Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года. «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Караваев, 52; 2:0 – Азмун, 64 (с пенальти); 3:0 – Дзюба, 74; 4:0 – Мостовой, 80.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Хотулев, 87), Сантос (Круговой, 87), Оздоев (Кравцов, 87), Кузяев (Сутормин, 73), Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун (Мостовой, 78).

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Исмаэл, 59), Ильин (Янку, 77), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Харин (Мелкадзе, 59).

Предупреждения: Сантос, 36 – Бериша, 62; Пуцко, 64.

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