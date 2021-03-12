«Милан» хочет подписать Ляпорта, Себальоса и Коутиньо

«Милан» планирует серьезно усилить состав во время летнего трансферного окна, пишет Calciomercato.

По информации источника, перед вероятным возвращением в Лигу чемпионов клуб хочет подписать опытного центрального защитника, в связи с чем рассматривается кандидатура Эмерика Ляпорта из «Манчестер Сити».

Итальянцам также интересен хавбек «Реала» Даниэль Себальос, который уже второй сезон выступает на правах аренды за «Арсенал».

Кроме того, «Милан» подыскивает замену для Хакана Чалханоглу, чей контракт истекает в июне этого года. Один из вариантов – полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо.