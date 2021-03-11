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  • Юран: «Не вижу альтернативы Дзюбе в сборной. Критиковать за околофутбольные вещи – удел дилетантов»

Юран: «Не вижу альтернативы Дзюбе в сборной. Критиковать за околофутбольные вещи – удел дилетантов»

11 марта 2021, 16:53
20

Главный тренер СКА-Хабаровска Сергей Юран прокомментировал решение наставника сборной России Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

– Правильное решение. Сейчас у Артема далеко не все получается в «Зените», он пока еще не в оптимальной форме. Но клуб и сборная – разные вещи. Мы недавно могли убедиться, как национальная команда играет без Дзюбы.

Наверное, многие со мной согласятся, что когда Артема нет в составе, сборная выглядит печально... Когда он на поле – гораздо больше эмоций. Дзюба – лидер, капитан, способен заряжать партнеров. Настоящий «дядька»! Таких нам сейчас явно не хватает.

– Но с чем вы связываете его неважную игру за «Зенит»?

– Насколько я знаю, Артем переболел коронавирусом. Так просто эти вещи не проходят. Уверен, в ближайшее время он уже начнет набирать кондиции.

В сборной замены ему не видно. Годами наигранные связи, выход из обороны в атаку – все это отработано с учетом качеств Артема, его умения цепляться за мячи.

Он способен продавливать, связывать двух центральных защитников. Когда Дзюба в форме, то он действительно помощник.

– Неужели ему до сих пор нет альтернативы в сборной?

– Я не вижу.

– Дзюбу нередко критикуют. Но в этом сезоне больше него в РПЛ забил только Азмун.

– А кто критикует-то? И самое главное – за что? Человек держит планку, идет в лидерах списка бомбардиров вместе с Азмуном. Дзюба всем отвечает забитыми голами. К сожалению, его ругают за какие-то другие моменты...

Но давайте мы не будем мешать котлеты с мухами. Есть спортивная составляющая, давайте ее и оценивать! Зачем лезть в личную жизнь? Дзюба – профессионал, здесь не должно быть каких-либо сомнений. А критиковать его за околофутбольные вещи – удел дилетантов.

  • Дзюба забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 19 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем Юран Сергей
Комментарии (20)
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Алехсбургер.
1615471911
". Есть спортивная составляющая, давайте ее и оценивать! Зачем лезть в личную жизнь? Дзюба – профессионал, здесь не должно быть каких-либо сомнений. А критиковать его за околофутбольные вещи – удел дилетантов." Вот большая редкость согласиться с Юраном. А вы.. гавкайте дальше.
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Боцман59rus
1615473848
У чабана сборная по интересам, спортивная составляющая в расчет не берется, поэтому кроме отвращения, эта команда не вызывает никаких эмоций, как и сам шашлычник.Болеть и переживать за это шапито, считаю ниже своего достоинства. Те недалёкие, считающие это не патриотичным, просьба идти сразу на Qй
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_-G-F-_
1615474382
Так может надо ИСКАТЬ ему альтернативу?! Взять любую нормальную сборную (не обязательно даже топ). Везде есть несколько типов нападающих и схем под них - один мелкий дриблер допустим, другой нападающий-столб, третий что-то среднее между первым и вторым. И за счет таких вещей у тренера есть пространство для маневра и изменения по ходу матча. А у нас такого нет, уже все знают как играет сборная России и готовы к этому - а такого не должно быть.
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NewLife
1615474893
Я не вижу альтернативы Юрану, если писать о нем будет derrik2000, а также не вижу альтернативы Черчесу и зюбе, если решения ( 20 млн +-)относительно сборной принимает Дюков, а судить все игры будет карась или вилка.
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САДЫЧОК
1615477307
Юран.. Настоящий «дядька»! Таких нам сейчас явно не хватает. ...Да , дрочер он , а не лидер и футболист !
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Hektor 84
1615481077
Юран снова забухал! Такую ахинею несет. Нет альтернативы шлюпе)))) мы не игру сборной без шлюпы видели, а отсутствие игры и результатов при чабане. При чем тут шлюпа или его отсутствие? Когда уже в сборную назначат независимого тренера, который будет вызывать футболистов за реальные действия на поле и достойную игру. А не за то что он когда то там стоя перед воротами ждал когда ему пасов надают, чтоб голов напихать дворовым сборным. А вот многие специалисты видят альтернативы шлюпе, только слепой чабан и алкаш юран не видят. И новых имен не появится в сборной пока чабан не соберётся на Евро.
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Hektor 84
1615481239
Еще больше поражает строка с рыночной стоимостью шлюпы! 12 лямов за что? За стоячее бревно, которое даже по мячу не попадает.
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DOCTOR PENALTY
1615490768
Флюгер!
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ySS
1615494358
Нужен Черчесову, пусть вызывает, его дело, пока главный Альтернативу искать нужно и готовить
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zigbert
1615554411
Можно конечно не критиковать Дзюбу за околофутбольные вещи но он сам создал себе такой имидж.
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