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    Юран: «Не вижу альтернативы Дзюбе в сборной. Критиковать за околофутбольные вещи – удел дилетантов»

    Главный тренер СКА-Хабаровска Сергей Юран прокомментировал решение наставника сборной России Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

    – Правильное решение. Сейчас у Артема далеко не все получается в «Зените», он пока еще не в оптимальной форме. Но клуб и сборная – разные вещи. Мы недавно могли убедиться, как национальная команда играет без Дзюбы.

    Наверное, многие со мной согласятся, что когда Артема нет в составе, сборная выглядит печально... Когда он на поле – гораздо больше эмоций. Дзюба – лидер, капитан, способен заряжать партнеров. Настоящий «дядька»! Таких нам сейчас явно не хватает.

    – Но с чем вы связываете его неважную игру за «Зенит»?

    – Насколько я знаю, Артем переболел коронавирусом. Так просто эти вещи не проходят. Уверен, в ближайшее время он уже начнет набирать кондиции.

    В сборной замены ему не видно. Годами наигранные связи, выход из обороны в атаку – все это отработано с учетом качеств Артема, его умения цепляться за мячи.

    Он способен продавливать, связывать двух центральных защитников. Когда Дзюба в форме, то он действительно помощник.

    – Неужели ему до сих пор нет альтернативы в сборной?

    – Я не вижу.

    – Дзюбу нередко критикуют. Но в этом сезоне больше него в РПЛ забил только Азмун.

    – А кто критикует-то? И самое главное – за что? Человек держит планку, идет в лидерах списка бомбардиров вместе с Азмуном. Дзюба всем отвечает забитыми голами. К сожалению, его ругают за какие-то другие моменты...

    Но давайте мы не будем мешать котлеты с мухами. Есть спортивная составляющая, давайте ее и оценивать! Зачем лезть в личную жизнь? Дзюба – профессионал, здесь не должно быть каких-либо сомнений. А критиковать его за околофутбольные вещи – удел дилетантов.

    • Дзюба забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 19 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1719

      Алехсбургер. 21 минуту назад

      ". Есть спортивная составляющая, давайте ее и оценивать! Зачем лезть в личную жизнь? Дзюба – профессионал, здесь не должно быть каких-либо сомнений. А критиковать его за околофутбольные вещи – удел дилетантов."
      Вот большая редкость согласиться с Юраном.

      А вы..
      гавкайте дальше.

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