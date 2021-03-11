Юран: «Не вижу альтернативы Дзюбе в сборной. Критиковать за околофутбольные вещи – удел дилетантов»

Главный тренер СКА-Хабаровска Сергей Юран прокомментировал решение наставника сборной России Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

– Правильное решение. Сейчас у Артема далеко не все получается в «Зените», он пока еще не в оптимальной форме. Но клуб и сборная – разные вещи. Мы недавно могли убедиться, как национальная команда играет без Дзюбы.

Наверное, многие со мной согласятся, что когда Артема нет в составе, сборная выглядит печально... Когда он на поле – гораздо больше эмоций. Дзюба – лидер, капитан, способен заряжать партнеров. Настоящий «дядька»! Таких нам сейчас явно не хватает.

– Но с чем вы связываете его неважную игру за «Зенит»?

– Насколько я знаю, Артем переболел коронавирусом. Так просто эти вещи не проходят. Уверен, в ближайшее время он уже начнет набирать кондиции.

В сборной замены ему не видно. Годами наигранные связи, выход из обороны в атаку – все это отработано с учетом качеств Артема, его умения цепляться за мячи.

Он способен продавливать, связывать двух центральных защитников. Когда Дзюба в форме, то он действительно помощник.

– Неужели ему до сих пор нет альтернативы в сборной?

– Я не вижу.

– Дзюбу нередко критикуют. Но в этом сезоне больше него в РПЛ забил только Азмун.

– А кто критикует-то? И самое главное – за что? Человек держит планку, идет в лидерах списка бомбардиров вместе с Азмуном. Дзюба всем отвечает забитыми голами. К сожалению, его ругают за какие-то другие моменты...

Но давайте мы не будем мешать котлеты с мухами. Есть спортивная составляющая, давайте ее и оценивать! Зачем лезть в личную жизнь? Дзюба – профессионал, здесь не должно быть каких-либо сомнений. А критиковать его за околофутбольные вещи – удел дилетантов.

Дзюба забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 19 матчах текущего сезона РПЛ.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»