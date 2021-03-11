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    Семак: «Ахмат» – одна из самых агрессивных команд в РПЛ. Очень непростой соперник»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ с «Ахатом».

    — В Казани Ярослав Ракицкий был заменен из-за повреждения. Как он чувствует себя сейчас? Есть ли шансы увидеть его в субботу на поле?

    — Шансы есть. Не стопроцентные, но есть. У нас еще есть время до игры, посмотрим, насколько он сможет принять участие.

    — Что можно сказать о восстановлении Малкома и Дриусси?

    — Никаких новостей нет. Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть.

    — У Ловрена перебор желтых карточек. Как вы планируете компенсировать эту проблему в обороне?

    — Посмотрим, у нас есть на эту позицию определенные варианты. И у нас есть время для того, чтобы принять окончательное решение.

    — Чем, на ваш взгляд, наиболее опасен «Ахмат»?

    — Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать — по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате.

    И не только по этому — по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо. Легких матчей никогда не бывает, ждем встречу с очень интересным и непростым соперником.

    • Матч состоится в субботу, 13 марта. Начало встречи – в 16:30 по Москве.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Ахмат» идет на 11-м месте.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45795

      portero 23 минуты назад

      Семак самый предсказуемый тренер в РПЛ, поэтому для него любой соперник проблема...

      1
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      Рейтинг: +25

      Теркчанин 32 минуты назад

      Значит нужно выигрывать Ахмату,но,думаю, будет ничья

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