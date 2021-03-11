Семак: «Ахмат» – одна из самых агрессивных команд в РПЛ. Очень непростой соперник»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ с «Ахатом».

— В Казани Ярослав Ракицкий был заменен из-за повреждения. Как он чувствует себя сейчас? Есть ли шансы увидеть его в субботу на поле?

— Шансы есть. Не стопроцентные, но есть. У нас еще есть время до игры, посмотрим, насколько он сможет принять участие.

— Что можно сказать о восстановлении Малкома и Дриусси?

— Никаких новостей нет. Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть.

— У Ловрена перебор желтых карточек. Как вы планируете компенсировать эту проблему в обороне?

— Посмотрим, у нас есть на эту позицию определенные варианты. И у нас есть время для того, чтобы принять окончательное решение.

— Чем, на ваш взгляд, наиболее опасен «Ахмат»?

— Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать — по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате.

И не только по этому — по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо. Легких матчей никогда не бывает, ждем встречу с очень интересным и непростым соперником.