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  • Семак: «Ахмат» – одна из самых агрессивных команд в РПЛ. Очень непростой соперник»

Семак: «Ахмат» – одна из самых агрессивных команд в РПЛ. Очень непростой соперник»

11 марта 2021, 15:44
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ с «Ахатом».

— В Казани Ярослав Ракицкий был заменен из-за повреждения. Как он чувствует себя сейчас? Есть ли шансы увидеть его в субботу на поле?

— Шансы есть. Не стопроцентные, но есть. У нас еще есть время до игры, посмотрим, насколько он сможет принять участие.

— Что можно сказать о восстановлении Малкома и Дриусси?

— Никаких новостей нет. Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть.

— У Ловрена перебор желтых карточек. Как вы планируете компенсировать эту проблему в обороне?

— Посмотрим, у нас есть на эту позицию определенные варианты. И у нас есть время для того, чтобы принять окончательное решение.

— Чем, на ваш взгляд, наиболее опасен «Ахмат»?

— Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать — по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате.

И не только по этому — по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо. Легких матчей никогда не бывает, ждем встречу с очень интересным и непростым соперником.

  • Матч состоится в субботу, 13 марта. Начало встречи – в 16:30 по Москве.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Ахмат» идет на 11-м месте.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1615471786
Семак самый предсказуемый тренер в РПЛ, поэтому для него любой соперник проблема...
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омск55
1615473616
Кажись Семаку пора на выход
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Павелий
1615474291
Уже соломку стелит...
Ответить
Валерий2705
1615477888
Для тебя и Туапсе из ПФЛ серьёзный соперник. При всём уважении... К Туапсе.
Ответить
paracetamol
1615478240
Не покакай хоть. А то точно в в Уфу тренеришкой пойдешь!
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Hektor 84
1615480072
Готовит отмазки
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NewLife
1615480503
Вся надежда на онаниста. Его ваши боты признали лучшим. Так что давайте, как умеете, подход - навес, подход - навес в надежде, что дерево растолкает всех руками и покажет мастерство рикошета, с кухуяном на варе все пенальти ваши ))
Ответить
Ганнибал Лектор
1615485114
Опять, как с Брюгге. Нытье про свои проблемы и дифирамбы сопернику. Тьфу! Блеать, лучше б Радимов тренировал - хоть мужской футбол бы увидели, а не тупые забросы на деревянного онаниста.
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Вомбат
1615485722
Для Семака простые соперники у Зенита могт быть разве что в ПФЛ. В РПЛ все опасные. У Ахмата стоиомсть состава меньше всего в 7 раз, а бюджет меньше всего в 10 раз, поэтому Ахмат очень опасен. Зениту надо бояться, очень бояться, очень-очень бояться.
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general.lizyukov
1615492251
Как-то кавалерия не жаловалась. Богданыч, ну как ты мог так опуститься....
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