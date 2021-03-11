Семак: «Ахмат» – одна из самых агрессивных команд в РПЛ. Очень непростой соперник»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ с «Ахатом».
— В Казани Ярослав Ракицкий был заменен из-за повреждения. Как он чувствует себя сейчас? Есть ли шансы увидеть его в субботу на поле?
— Шансы есть. Не стопроцентные, но есть. У нас еще есть время до игры, посмотрим, насколько он сможет принять участие.
— Что можно сказать о восстановлении Малкома и Дриусси?
— Никаких новостей нет. Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть.
— У Ловрена перебор желтых карточек. Как вы планируете компенсировать эту проблему в обороне?
— Посмотрим, у нас есть на эту позицию определенные варианты. И у нас есть время для того, чтобы принять окончательное решение.
— Чем, на ваш взгляд, наиболее опасен «Ахмат»?
— Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать — по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате.
И не только по этому — по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо. Легких матчей никогда не бывает, ждем встречу с очень интересным и непростым соперником.
- Матч состоится в субботу, 13 марта. Начало встречи – в 16:30 по Москве.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Ахмат» идет на 11-м месте.