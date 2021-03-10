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  • Рабинер: «У Сафонова не очень хороши отношения с тренером вратарей»

Рабинер: «У Сафонова не очень хороши отношения с тренером вратарей»

10 марта 2021, 23:47
13

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал, что внутри «Краснодара» не все в порядке с атмосферой. Есть недопонимание между Матвеем Сафоновым и тренером вратарей Алексеем Антонюком.

«Я наводил справки по своим каналам насчет Сафонова. Мне сказали о таком нюансе, что у игрока не очень хороши отношения с тренером вратарей», – сообщил Рабинер.

  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • Игрок – самый дорогой российский вратарь (15 миллионов евро).
  • Сафонов в текущем сезоне пропустил 28 голов в 20 играх.

Малафеев: «Если «Краснодар» захочет продать Сафонова, то это вариант для «Зенита»

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (13)
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Hektor 84
1615416179
Рабинер как крыса в каждую дырку залезет! Без тебя там в Краснодаре разберутся. Лезет со своими выяснениями. Какое тебе дело до того что там в команде происходит?
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vladimir-7
1615439719
Рабинер насчет Сафонова наводил справки по своим мочеполовым каналам и оказалось, что они не целуются при встрече.
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Ziklop
1615446456
продали бы , а то в назидание другим молодым, гнобить решили . эффект будет обратный, увидев как со своими воспитанники обращаются в Краснодаре, они при первой возможности будут бежать от туда.
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zaichkin777@gmail.com
1615451370
Есть недопонимание между Матвеем Сафоновым и тренером вратарей? Уволить значит такого тренера.
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paracetamol
1615453067
Зазнался!
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Январь 59
1615459391
Это видно невооружённым взглядом. Факт того что Матвей получил травму- не очень похож на правду. Если тренерский штаб изначально говорит не правду, значит не прав тренерский штаб. Что то много в стане быков недопонимания между игроками и тренерами. Из за недопонимания ушли Гранквист и Перейра. Из за недопонимания мы не видим Сафонова ,Уткина,Рамиреса. Слишком много недопонимания. Остаётся принять факт того , что это частный клуб , созданый на ровном месте и только хозяину клуба решать.А мы можем только смотреть, и то не всегда . даже по телеку только на платных каналах, но это решение хозяина, и мы тут никак не можем спорить или давать рекомендации.
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zigbert
1615469112
А то Краснодар без Рабинера не разберется как поступить в любых проблемах внутри клуба.
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Hektor 84
1615478214
Я вот считаю если Краснодар так много пропускает даже когда в рамке Сафонов стоит может причина в квалификации тренера?
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Вальдемар IV
1615488881
галицкий боится потерять управление, если пригласит иностранный штаб, зато армяне и всякие свинодевки вроде бузникина разваливают хорошо команду
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NotFound
1615530168
Стоит одному журналисту пёрднуть, так все начинают это подхватывать и верить в это. Краснодар один из немногих клубов, которые не любят делиться информацией о том, что у них происходит. Поэтому здесь можно только строить догадки почему не играют Сафонов или Уткин. Причем последний уже выходил на замену в матче со Спартаком.
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