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    Рабинер: «У Сафонова не очень хороши отношения с тренером вратарей»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал, что внутри «Краснодара» не все в порядке с атмосферой. Есть недопонимание между Матвеем Сафоновым и тренером вратарей Алексеем Антонюком.

    «Я наводил справки по своим каналам насчет Сафонова. Мне сказали о таком нюансе, что у игрока не очень хороши отношения с тренером вратарей», – сообщил Рабинер.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Игрок – самый дорогой российский вратарь (15 миллионов евро).
    • Сафонов в текущем сезоне пропустил 28 голов в 20 играх.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    10.03.2021 23:47
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