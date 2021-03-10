Рабинер: «У Сафонова не очень хороши отношения с тренером вратарей»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал, что внутри «Краснодара» не все в порядке с атмосферой. Есть недопонимание между Матвеем Сафоновым и тренером вратарей Алексеем Антонюком.

«Я наводил справки по своим каналам насчет Сафонова. Мне сказали о таком нюансе, что у игрока не очень хороши отношения с тренером вратарей», – сообщил Рабинер.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

Игрок – самый дорогой российский вратарь (15 миллионов евро).

Сафонов в текущем сезоне пропустил 28 голов в 20 играх.

Малафеев: «Если «Краснодар» захочет продать Сафонова, то это вариант для «Зенита»