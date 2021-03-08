Малафеев: «Если «Краснодар» захочет продать Сафонова, то это вариант для «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что петербургскому клубу нужно следить за ситуацией с будущим Матвея Сафонова в «Краснодаре».

– У Сафонова, по имеющейся общедоступной информации, в «Краснодаре» есть определенные моменты недопонимания. Если это так, то, вполне вероятно, что «Краснодар» захочет его продать.

– Сафонов – это вариант для «Зенита»?

– Да.