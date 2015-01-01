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    Малафеев: «Если «Краснодар» захочет продать Сафонова, то это вариант для «Зенита»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что петербургскому клубу нужно следить за ситуацией с будущим Матвея Сафонова в «Краснодаре».

    – У Сафонова, по имеющейся общедоступной информации, в «Краснодаре» есть определенные моменты недопонимания. Если это так, то, вполне вероятно, что «Краснодар» захочет его продать.

    – Сафонов – это вариант для «Зенита»?

    – Да.

    • Сафонов в текущем сезоне пропустил 28 голов в 20 играх.
    • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость голкипера – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4536

      Cleaner 18 минут назад

      Сафонов это вариант для любого клуба. Но что то кажется мне, что Краснодар скорее с Мусаевым расстанется.

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