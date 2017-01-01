Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Сайманов: «Рубин» проведет две ближайшие игры на стадионе «Центральный»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что казанский клуб проведет ближайшие матчи на стадионе «Центральный».

    «Ближайшие две домашние игры проведeм на стадионе «Центральный». Делаем это для того, чтобы три последние домашние игры провести на «Ак Барс Арене» на хорошем газоне.

    Мы тратим колоссальное время на команду, которая играет в хороший футбол. Для этого нужен газон. А матч с «Зенитом»… Мне это напомнило нулевые и девяностые.

    Мы платим больше всех в стране за аренду «Ак Барс Арены». Даже «Зенит», пока в своe управление не получил свой стадион, платил меньше. Мы здесь все кипим. Такой прекрасный стадион, а газон всe убивает. Бардак. У нас вся команда в шоке.

    Очень обидно, что приходится снова уезжать на старый стадион», – цитирует Сайманова «Чемпионат».

    • 19 марта «Рубин» сыграет на «Центральном» с «Химками», а 3 апреля – с «Сочи».
    • «Рубин» идет на восьмом месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83536
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru