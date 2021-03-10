Сайманов: «Рубин» проведет две ближайшие игры на стадионе «Центральный»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что казанский клуб проведет ближайшие матчи на стадионе «Центральный».

«Ближайшие две домашние игры проведeм на стадионе «Центральный». Делаем это для того, чтобы три последние домашние игры провести на «Ак Барс Арене» на хорошем газоне.

Мы тратим колоссальное время на команду, которая играет в хороший футбол. Для этого нужен газон. А матч с «Зенитом»… Мне это напомнило нулевые и девяностые.

Мы платим больше всех в стране за аренду «Ак Барс Арены». Даже «Зенит», пока в своe управление не получил свой стадион, платил меньше. Мы здесь все кипим. Такой прекрасный стадион, а газон всe убивает. Бардак. У нас вся команда в шоке.

Очень обидно, что приходится снова уезжать на старый стадион», – цитирует Сайманова «Чемпионат».