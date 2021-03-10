Вилков: «У нас есть шутка: «Лапочкин поехал судить «Спартак», значит они не проиграют»

Российский арбитр Михаил Вилков рассказал об отношении к статистике побед команды при определенном арбитре.

«Ситуация сложилась так, что мне приходится постоянно судить Питер и Москву. Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает — это обыкновенное стечение обстоятельств.

Есть и другой пример: «Спартак», например, не проигрывает, если матч обслуживает Серeга Лапочкин. А он, между прочим, из Санкт-Петербурга. Какие могут быть вопросы?

У нас даже шутка есть: Лапочкин поехал судить «Спартак», значит, сегодня они не проиграют. В этом не нужно искать подвоха и заговора. У меня с условной «Уфой» могут быть плохие статистические отношения. Но, опять же, на клубы из регионов меньше внимания», – цитирует Вилкова «Чемпионат».

Вилков: «Летел с фанатами «Спартака», и они начали: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!»