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    Вилков: «У нас есть шутка: «Лапочкин поехал судить «Спартак», значит они не проиграют»

    Российский арбитр Михаил Вилков рассказал об отношении к статистике побед команды при определенном арбитре.

    «Ситуация сложилась так, что мне приходится постоянно судить Питер и Москву. Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает — это обыкновенное стечение обстоятельств.

    Есть и другой пример: «Спартак», например, не проигрывает, если матч обслуживает Серeга Лапочкин. А он, между прочим, из Санкт-Петербурга. Какие могут быть вопросы?

    У нас даже шутка есть: Лапочкин поехал судить «Спартак», значит, сегодня они не проиграют. В этом не нужно искать подвоха и заговора. У меня с условной «Уфой» могут быть плохие статистические отношения. Но, опять же, на клубы из регионов меньше внимания», – цитирует Вилкова «Чемпионат».

    Вилков: «Летел с фанатами «Спартака», и они начали: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3555

      ziborock 24 минуты назад

      У кого "у нас"?! У Газпрома?!

      0
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      Рейтинг: +3828

      maygli 46 минут назад

      Лапочкин: "У нас говорят - Вилкову на ВАРе поверь, на полгода за дверь". "... без шуток, если Вилков на ВАРе жди левый пенальти. Лучше самому всё проверить, чем Вилкову поверить."

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      Рейтинг: +7868

      NewLife 1 час назад

      У нас.........купленных синитом судей, даже шутка есть......
      Сегодня в первом чтении приняли:
      "Законопроект № 1078992-7
      предусматривает, что представителей власти освободят от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение будет признано последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого."
      Не напоминает провидца Вилкова ?
      "Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает — это обыкновенное стечение обстоятельств."

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