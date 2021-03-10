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  • Вилков: «У нас есть шутка: «Лапочкин поехал судить «Спартак», значит они не проиграют»

Вилков: «У нас есть шутка: «Лапочкин поехал судить «Спартак», значит они не проиграют»

10 марта 2021, 16:57
9

Российский арбитр Михаил Вилков рассказал об отношении к статистике побед команды при определенном арбитре.

«Ситуация сложилась так, что мне приходится постоянно судить Питер и Москву. Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает — это обыкновенное стечение обстоятельств.

Есть и другой пример: «Спартак», например, не проигрывает, если матч обслуживает Серeга Лапочкин. А он, между прочим, из Санкт-Петербурга. Какие могут быть вопросы?

У нас даже шутка есть: Лапочкин поехал судить «Спартак», значит, сегодня они не проиграют. В этом не нужно искать подвоха и заговора. У меня с условной «Уфой» могут быть плохие статистические отношения. Но, опять же, на клубы из регионов меньше внимания», – цитирует Вилкова «Чемпионат».

Вилков: «Летел с фанатами «Спартака», и они начали: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Лапочкин Сергей Вилков Михаил
Комментарии (9)
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NewLife
1615386288
У нас.........купленных синитом судей, даже шутка есть...... Сегодня в первом чтении приняли: "Законопроект № 1078992-7 предусматривает, что представителей власти освободят от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение будет признано последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого." Не напоминает провидца Вилкова ? "Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает — это обыкновенное стечение обстоятельств."
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maygli
1615387599
Лапочкин: "У нас говорят - Вилкову на ВАРе поверь, на полгода за дверь". "... без шуток, если Вилков на ВАРе жди левый пенальти. Лучше самому всё проверить, чем Вилкову поверить."
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nik55
1615392001
Вилков я не думал что ты такой дурак -----ты скажи что о тебе говорят когда ты поехал судить ?
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Рубинище
1615397949
в каждой шутке, есть ... .
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portero
1615405972
У судей недолог срок работы, так что ищут доп заработок, ну 90% делают тоже на своих работах, если имеют возможность... но судей они же ругают в первую очередь, ибо сами такие и других судят по себе....
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zigbert
1615462922
Ну конечно Лапочкин помогает Спартаку. Свежий пример Спартак- Рубин 0:2. А вот Вилков никогда не отличался объективностью судейства. Сколько раз его снимали с работы за грубые ошибки, которые он совершал даже не на матчах с участием Спартака. Но вновь все ему прощали.
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Hektor 84
1615477420
Отмазки лепит
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