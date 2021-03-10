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  • Вилков: «Летел с фанатами «Спартака», и они начали: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!»

Вилков: «Летел с фанатами «Спартака», и они начали: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!»

10 марта 2021, 13:47
22

Российский арбитр Михаил Вилков рассказал о встрече с болельщиками «Спартака» в самолете.

– Прошлой весной я, кстати, достаточно продолжительно время не судил ни «Спартак», ни «Зенит». Сидишь себе тихо, никого не трогаешь, вдруг про тебя миллиардеры начинают говорить: мол, на матч можно не выходить, если Вилкова назначат.

– Как относитесь к таким людям? С улыбкой?

– Приятно, когда про тебя знают богатейшие люди страны. Я-то знаю, что никто не хочет специально кого-то обидеть. А вообще, бывало много случаев. Например, с болельщиками «Спартака».

– Так.

– Все знают, что один из их любимых выездов — в Краснодар. Меня часто узнают, и приятного в этих встречах мало. Особенно, когда «Спартак» проиграет.

Помню, летел как-то раз, и они все начали, как один: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!». Хорошо, что рейс был ночной, и быстро все уснули.

А когда приземлились в 5 утра в Москве, я быстро-быстро боком вышел, пока болельщики не проснулись, и пошел на пересадку на рейс до Нижнего.

Вилков – о том, что Кадыров назвал его продажным судьей: «Вопрос эмоциональности»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Вилков Михаил
Комментарии (22)
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NewLife
1615374132
В следующий раз бери с собой парашют.
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Hektor 84
1615378639
Странно что ему приятно когда о нем люди гадости говорят. Или больной или полный идиот! Сомнительная слава.
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АЛЕКС 58
1615379607
Тебя только питерские любят!
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Вомбат
1615381329
Повезло ему, что красно-белые слишком устали и хотели спать. Был бы рейс дневной, точно выкинули бы.
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maygli
1615381578
Надо летать другим самолётом, а не там где команда летит. Рейсов полно, просто любопытно ему подслушать, что про судей говорить будут, чтоб в других матчах откровенно не лажануться. Узнать на сколько заметно подсуживание, чтоб в дальнейшем подкорректировать.
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derrik2000
1615381621
Самоубийца! ))))))))))
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alp
1615383920
и у спартаковских слова разошлись с делом, как всегда ))
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DOCTOR PENALTY
1615405010
Спартаковские болелы всегда отличались тонким юмором, а у Вилкова с этим, видимо, проблемы. Значит надо начинать новую жизнь с покупки парашюта, как советует NewLife.
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