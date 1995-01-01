Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Вилков: «Летел с фанатами «Спартака», и они начали: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!»

    Российский арбитр Михаил Вилков рассказал о встрече с болельщиками «Спартака» в самолете.

    – Прошлой весной я, кстати, достаточно продолжительно время не судил ни «Спартак», ни «Зенит». Сидишь себе тихо, никого не трогаешь, вдруг про тебя миллиардеры начинают говорить: мол, на матч можно не выходить, если Вилкова назначат.

    – Как относитесь к таким людям? С улыбкой?

    – Приятно, когда про тебя знают богатейшие люди страны. Я-то знаю, что никто не хочет специально кого-то обидеть. А вообще, бывало много случаев. Например, с болельщиками «Спартака».

    – Так.

    – Все знают, что один из их любимых выездов — в Краснодар. Меня часто узнают, и приятного в этих встречах мало. Особенно, когда «Спартак» проиграет.

    Помню, летел как-то раз, и они все начали, как один: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!». Хорошо, что рейс был ночной, и быстро все уснули.

    А когда приземлились в 5 утра в Москве, я быстро-быстро боком вышел, пока болельщики не проснулись, и пошел на пересадку на рейс до Нижнего.

    Вилков – о том, что Кадыров назвал его продажным судьей: «Вопрос эмоциональности»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14367

      derrik2000 7 минут назад

      Самоубийца!
      ))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3824

      maygli 7 минут назад

      Надо летать другим самолётом, а не там где команда летит. Рейсов полно, просто любопытно ему подслушать, что про судей говорить будут, чтоб в других матчах откровенно не лажануться. Узнать на сколько заметно подсуживание, чтоб в дальнейшем подкорректировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7597

      Вомбат 12 минут назад

      Повезло ему, что красно-белые слишком устали и хотели спать. Был бы рейс дневной, точно выкинули бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1727

      АЛЕКС 58 40 минут назад

      Тебя только питерские любят!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8660

      Hektor 84 56 минут назад

      Странно что ему приятно когда о нем люди гадости говорят. Или больной или полный идиот! Сомнительная слава.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23163

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Эти могут . Они и беременную женщину из самолёта ( поезда) запросто выкинут , если она жена игрока или болелы Зенита .
      Хотя не важно кто чей , выкинут и дальше бухать будут .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5912

      "supermax" > пьяныйхоровод 1 час назад

      за себя отвечай...за других не надо))......просто так сказал, обиженку не включай

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23163

      пьяныйхоровод > "supermax" 51 минуту назад

      И тебе того же советую . Главное больше задокументированных фактов ( гаспромфсёкупил это фсястрана знает - не аргументы).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5912

      "supermax" > пьяныйхоровод 44 минуты назад

      про факты это вот ты правильно...правильно...наверное есть факты, где одни болелы выкидывают с самолет беременную женщину потому что она жена болельщика другого клуба.......ну просто я вот про такие факты не знаю)) или просто кто-то судит о других по себе))....одно из двух))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11065

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 36 минут назад

      Скажи , когда ты всякую к у й н ю пишешь , ты хоть один факт в подтверждение приводишь ? ((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5554

      nik55 > пьяныйхоровод 11 минут назад

      такие дебилы как ты большая редкость

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5912

      "supermax" > nik55 9 минут назад

      не на этом сайте)) хах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7852

      NewLife 2 часа назад

      В следующий раз бери с собой парашют.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83536
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru