Вилков: «Летел с фанатами «Спартака», и они начали: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!»

Российский арбитр Михаил Вилков рассказал о встрече с болельщиками «Спартака» в самолете.

– Прошлой весной я, кстати, достаточно продолжительно время не судил ни «Спартак», ни «Зенит». Сидишь себе тихо, никого не трогаешь, вдруг про тебя миллиардеры начинают говорить: мол, на матч можно не выходить, если Вилкова назначат.

– Как относитесь к таким людям? С улыбкой?

– Приятно, когда про тебя знают богатейшие люди страны. Я-то знаю, что никто не хочет специально кого-то обидеть. А вообще, бывало много случаев. Например, с болельщиками «Спартака».

– Так.

– Все знают, что один из их любимых выездов — в Краснодар. Меня часто узнают, и приятного в этих встречах мало. Особенно, когда «Спартак» проиграет.

Помню, летел как-то раз, и они все начали, как один: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!». Хорошо, что рейс был ночной, и быстро все уснули.

А когда приземлились в 5 утра в Москве, я быстро-быстро боком вышел, пока болельщики не проснулись, и пошел на пересадку на рейс до Нижнего.

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