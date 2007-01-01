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    Гендиректор «Рубина»: «Премиальные – пережитки прошлого»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о позиции клуба касательно дополнительного финансового стимулирования футболистов.

    «Футбол – это профессиональный спорт, люди получают хорошие деньги, никто же не играет за маленькую зарплату. Выплачивать премиальные за то, что люди профессионально делают свою работу, неправильно.

    Если мы попали в еврокубки, заработали для клуба деньги, тогда, конечно, раздадим премиальные. Условно, в 2017 году мы выиграли у «Анжи» со счeтом 6:0. Помню, тогда мы заняли десятое место, но за пять туров до конца могли попасть в переходные матчи. Ну и за что мы бы платили премиальные?

    Это всe идeт из советских времeн, пережитки прошлого: раньше зарплаты были маленькие, им дарили норковые шапки, дублeнки, машины, квартиры. Сейчас же есть контракты, все получают приличные деньги.

    Что касается попадания в еврокубки, то это всегда является нашей целью. Мы и чемпионство хотим выиграть! Другое дело – получится или нет. Мы же раньше не могли участвовать в еврокубках из-за бана, разгребали непростую финансовую ситуацию. А с этого года, если по спортивному принципу выходим, будем участвовать», – сообщил Сайманов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20319

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Теперь понятно почему Ванька Игнатьев у вас перестал играть, не может избавиться от пережитков советских времён. ( """

      0
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      Рейтинг: +3824

      алдан2014 16 минут назад

      Здравая позиция

      0
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