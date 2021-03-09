Гендиректор «Рубина»: «Премиальные – пережитки прошлого»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о позиции клуба касательно дополнительного финансового стимулирования футболистов.

«Футбол – это профессиональный спорт, люди получают хорошие деньги, никто же не играет за маленькую зарплату. Выплачивать премиальные за то, что люди профессионально делают свою работу, неправильно.

Если мы попали в еврокубки, заработали для клуба деньги, тогда, конечно, раздадим премиальные. Условно, в 2017 году мы выиграли у «Анжи» со счeтом 6:0. Помню, тогда мы заняли десятое место, но за пять туров до конца могли попасть в переходные матчи. Ну и за что мы бы платили премиальные?

Это всe идeт из советских времeн, пережитки прошлого: раньше зарплаты были маленькие, им дарили норковые шапки, дублeнки, машины, квартиры. Сейчас же есть контракты, все получают приличные деньги.

Что касается попадания в еврокубки, то это всегда является нашей целью. Мы и чемпионство хотим выиграть! Другое дело – получится или нет. Мы же раньше не могли участвовать в еврокубках из-за бана, разгребали непростую финансовую ситуацию. А с этого года, если по спортивному принципу выходим, будем участвовать», – сообщил Сайманов.

Гендиректор «Рубина»: «Уверен – Слуцкий не уйдет. Только в «Реал», если они его пригласят»