Гендиректор «Рубина»: «Уверен – Слуцкий не уйдет. Только в «Реал», если они его пригласят»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.

«Для России возвращение Слуцкого – это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек.

Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 миллионов просмотров. Это же о чeм-то говорит. Мы живeм в современном мире, люди каждый день читают новости, нужна не только битва, но и веселье. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с прошедшим праздником женщин!

Я смею надеяться, что Леонид Викторович в «Рубине» так же счастлив, как и я. У нас сложилась «химия», которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен – Слуцкий не уйдeт. Только в «Реал», если они его пригласят!» – сказал Сайманов.