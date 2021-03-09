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  • Гендиректор «Рубина»: «Уверен – Слуцкий не уйдет. Только в «Реал», если они его пригласят»

Гендиректор «Рубина»: «Уверен – Слуцкий не уйдет. Только в «Реал», если они его пригласят»

9 марта 2021, 14:19
11

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.

«Для России возвращение Слуцкого – это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек.

Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 миллионов просмотров. Это же о чeм-то говорит. Мы живeм в современном мире, люди каждый день читают новости, нужна не только битва, но и веселье. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с прошедшим праздником женщин!

Я смею надеяться, что Леонид Викторович в «Рубине» так же счастлив, как и я. У нас сложилась «химия», которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен – Слуцкий не уйдeт. Только в «Реал», если они его пригласят!» – сказал Сайманов.

  • Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
  • В текущем розыгрыше РПЛ казанская команда идет на седьмом месте после 21 тура.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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derrik2000
1615291239
Я тоже думаю, что Слуцкий из Рубина не уйдёт. Даже если поступит очень выгодное предложение из Спартака. Как мне кажется, он по натуре - творец, скульптор, и в Рубине ему созданы прямо идеальные условия, чтобы он мог "слепить" классную команду, играющую В ФУТБОЛ, а не "в русский дыр-дыр". Денег больше в Спартаке дадут? Так насколько я понял, деньги для него НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО: много вы знаете у нас спортсменов, тренеров, которые на свои кровные будут строить футбольные школы с прекрасными стадионами, соответствующими европейским стандартам? По пальцам одной руки можно пересчитать! Имел Леонид мечту построить на малой родине, в Волгограде, современную футбольную школу? Воплощает мечту в жизнь. Имеет мечту построить КЛАССНУЮ ФУТБОЛЬНУЮ команду? Строит. При полной поддержке руководства Татарстана.
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prtcs
1615292850
С прошедшим поздравляют только с триппером, а с праздником надо поздравлять во время.
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DOCTOR PENALTY
1615293804
Чисто русский, а здесь даже и татарский менталитет: выиграл 1-2 игры, и вознесли аж до самого Реала, проиграет пару игр и затопчут! Мусаева только что превозносили, мол молодой, талантливый и т.д., А где его талант? Чем он лучше Шалимова-то, на каком месте Краснодар? И вообще команда неуправляемая. А слова Сайманов подобрал красивые, 5 *****!
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Muboraksho
1615297388
Город Казан и народ Татарстана ценят и уважают трудяг и думаю Слуцкий навсегда полюбил этот народ и город и останется пока такое отношение...
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ALEX ML
1615298945
Кресла закупай оптом
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vladimir-7
1615299338
При заключении контракта между Рубином и Слуцким, было оговорено, что в случае хорошего предложения Слуцкому, он может покинуть Рубин.
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dazo39
1615300882
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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general.lizyukov
1615301579
как сумму с 7-ю нулями выкатят - уйдёт
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El_Chori
1615306774
Зачем такие громкие слова, Сайман? Сам же потом идиотом выглядеть будешь.
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