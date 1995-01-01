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    Гендиректор «Рубина»: «Уверен – Слуцкий не уйдет. Только в «Реал», если они его пригласят»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.

    «Для России возвращение Слуцкого – это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек.

    Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 миллионов просмотров. Это же о чeм-то говорит. Мы живeм в современном мире, люди каждый день читают новости, нужна не только битва, но и веселье. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с прошедшим праздником женщин!

    Я смею надеяться, что Леонид Викторович в «Рубине» так же счастлив, как и я. У нас сложилась «химия», которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен – Слуцкий не уйдeт. Только в «Реал», если они его пригласят!» – сказал Сайманов.

    • Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
    • В текущем розыгрыше РПЛ казанская команда идет на седьмом месте после 21 тура.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20319

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Чисто русский, а здесь даже и татарский менталитет: выиграл 1-2 игры, и вознесли аж до самого Реала, проиграет пару игр и затопчут! Мусаева только что превозносили, мол молодой, талантливый и т.д., А где его талант? Чем он лучше Шалимова-то, на каком месте Краснодар? И вообще команда неуправляемая. А слова Сайманов подобрал красивые, 5 *****!

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      Рейтинг: +1870

      prtcs 42 минуты назад

      С прошедшим поздравляют только с триппером, а с праздником надо поздравлять во время.

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      Рейтинг: +19602

      silver29 57 минут назад

      Не ну все верно , в статье же не сказано в какой Реал , может самарский, а может урюпинский, а если серьезно он уже пробовал себя и в Англии и Голландии, не приживаются в Европе российские тренеры, от слова вообще (((

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      Рейтинг: +14357

      derrik2000 1 час назад

      Я тоже думаю, что Слуцкий из Рубина не уйдёт.
      Даже если поступит очень выгодное предложение из Спартака.
      Как мне кажется, он по натуре - творец, скульптор, и в Рубине ему созданы прямо идеальные условия, чтобы он мог "слепить" классную команду, играющую В ФУТБОЛ, а не "в русский дыр-дыр".
      Денег больше в Спартаке дадут?
      Так насколько я понял, деньги для него НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО: много вы знаете у нас спортсменов, тренеров, которые на свои кровные будут строить футбольные школы с прекрасными стадионами, соответствующими европейским стандартам?
      По пальцам одной руки можно пересчитать!
      Имел Леонид мечту построить на малой родине, в Волгограде, современную футбольную школу?
      Воплощает мечту в жизнь.
      Имеет мечту построить КЛАССНУЮ ФУТБОЛЬНУЮ команду?
      Строит.
      При полной поддержке руководства Татарстана.

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