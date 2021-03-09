Набабкин избежит операции. У него травма пахового сухожилия

Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, дал комментарии по поводу травмы своего клиента.

В феврале у футболиста возникли проблемы с паховым сухожилием.

Он рискует пропустить остаток сезона.

Фулбек не появлялся на поле с 19 августа.

«Пока нет никаких прогнозов. С Кириллом я общался, чувствует он себя нормально, настроен оптимистично.

Еще не знаю, сможет ли он сыграть до конца сезона, но никакой операции не предвещается, Кирилл спокойно восстанавливается. Все будет зависеть от характера повреждения», – сказал агент.