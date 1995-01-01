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    Набабкин избежит операции. У него травма пахового сухожилия

    Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, дал комментарии по поводу травмы своего клиента.

    • В феврале у футболиста возникли проблемы с паховым сухожилием.
    • Он рискует пропустить остаток сезона.
    • Фулбек не появлялся на поле с 19 августа.

    «Пока нет никаких прогнозов. С Кириллом я общался, чувствует он себя нормально, настроен оптимистично.

    Еще не знаю, сможет ли он сыграть до конца сезона, но никакой операции не предвещается, Кирилл спокойно восстанавливается. Все будет зависеть от характера повреждения», – сказал агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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