Экс-аналитик «Зенита» Васюхин: «Рибалта уйдет через полгода»

Бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин, занимающий аналогичную должность в «Рубине», рассказал, что Хавьер Рибалта, вероятнее всего, покинет клуб из Санкт-Петербурга этим летом.

— Знаю, что Рибалта, мягко говоря, не особо рад твоем уходу.

— Да, он не хотел подписывать заявление о моем уходе. Так его и не подписал. Но в России такое трудовое законодательство, что если твой руководитель ознакомлен с заявлением об уходе, то отдел кадров автоматически запускает процедуру увольнения. Через две недели ты по собственному желанию увольняешься.

— А что Рибалта говорил?

— Что не хочет отпускать и не будет подписывать заявление.

— Он предлагал что-то, чтобы ты остался?

— Нет, дело не в этом. Видимо, ему не нравилось, что я веду переговоры с другим клубом. Хотя у меня же обычный трудовой контракт, а не как у футболиста. Не было никакого нарушения трудового законодательства.

Для руководителя всегда плохо, когда из клуба уходят люди по собственному желанию. Условно, если бы это случилось через полгода, когда сам Хавьер, вероятнее всего, уйдет, он бы, конечно, принял это спокойнее. Рибалта не хотел, чтобы люди уходили из клуба до окончания его контракта.