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«Спартак» забил шесть мячей «Краснодару»

7 марта 2021, 20:38
15

«Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (4:1, второй тайм).

Дубль в составе московского клуба оформил Александр Соболев. Сегодня ему исполнилось 24 года.

Полузащитник Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак» и отдал голевую передачу на Соболева. Оба футболиста были заменены.

Дубль оформил Джордан Ларссон. Еще один гол на свой счет записал Эсекьель Понсе. У «Краснодара» отличился Юрий Газинский.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (15)
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kazak161
1615138733
Ах..ть! Спартак сегодня в ударе!
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Завулон new new
1615139514
Круто, новая кровь сделала своё дело.
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Иван Петров 1986
1615139742
Молодцы ! ! !
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Александ1982
1615139895
с победой мужики, так держать!!! верим в Спартак!!! еще раз с победой!
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DOCTOR PENALTY
1615140034
Особой радости нет, такому Краснодару и Тамбов не проиграл бы.
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vlad1969
1615140289
Ох...ты!! Без слов...
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Ziklop
1615141471
Мусаев на выход, быки остались без еврокубков.
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ALEXMAN888
1615142075
Ларссон красава!!!
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Plyash
1615143222
Про два ассиста Умярова забыли,а ведь тоже не хило.Третий гол забили - ну просто доктор прописал,в самое что не на есть вовремя - успокоили Краснодар.Всех с победой.
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Dobroe Teplo za CSKA
1615162198
краснодар опущенный))))))))) у Динамо Загреб хотели выиграть и просрали с позором ха ха ха ха ха. А тут еще свиньи опустили лохов ниже плинтуса ))))))))))))) ПОЗОРНАЯ ТУШЕНКА ИЗ ГОВЯДИНЫ - Краснодар!!!! )))))))))))) ха ха ха ха ха ха ха ха ОПУЩЕННЫЕ!!!
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