«Спартак» забил шесть мячей «Краснодару»

Про два ассиста Умярова забыли,а ведь тоже не хило.Третий гол забили - ну просто доктор прописал,в самое что не на есть вовремя - успокоили Краснодар.Всех с победой.
«Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (4:1, второй тайм).
Дубль в составе московского клуба оформил Александр Соболев. Сегодня ему исполнилось 24 года.
Полузащитник Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак» и отдал голевую передачу на Соболева. Оба футболиста были заменены.
Дубль оформил Джордан Ларссон. Еще один гол на свой счет записал Эсекьель Понсе. У «Краснодара» отличился Юрий Газинский.
- «Спартак» в случае победы поднимется на третье место.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.