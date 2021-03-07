«Спартак» забил шесть мячей «Краснодару»

«Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (4:1, второй тайм).

Дубль в составе московского клуба оформил Александр Соболев. Сегодня ему исполнилось 24 года.

Полузащитник Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак» и отдал голевую передачу на Соболева. Оба футболиста были заменены.

Дубль оформил Джордан Ларссон. Еще один гол на свой счет записал Эсекьель Понсе. У «Краснодара» отличился Юрий Газинский.