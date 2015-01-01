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    «Спартак» забил шесть мячей «Краснодару»

    «Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (4:1, второй тайм).

    Дубль в составе московского клуба оформил Александр Соболев. Сегодня ему исполнилось 24 года.

    Полузащитник Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак» и отдал голевую передачу на Соболева. Оба футболиста были заменены.

    Дубль оформил Джордан Ларссон. Еще один гол на свой счет записал Эсекьель Понсе. У «Краснодара» отличился Юрий Газинский.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5192

      playsh 51 минуту назад

      Про два ассиста Умярова забыли,а ведь тоже не хило.Третий гол забили - ну просто доктор прописал,в самое что не на есть вовремя - успокоили Краснодар.Всех с победой.

      0
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      Рейтинг: +79

      ALEXMAN888 1 час назад

      Ларссон красава!!!

      2
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      Рейтинг: +1005

      Ziklop 1 час назад

      Мусаев на выход, быки остались без еврокубков.

      1
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      Рейтинг: +601

      vlad1969 1 час назад

      Ох...ты!! Без слов...

      2
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      Рейтинг: +20297

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Особой радости нет, такому Краснодару и Тамбов не проиграл бы.

      0
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      Рейтинг: +1833

      Александ1982 1 час назад

      с победой мужики, так держать!!! верим в Спартак!!! еще раз с победой!

      3
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      Рейтинг: +2109

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Молодцы ! ! !

      4
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      Рейтинг: -1332

      Аденн 1 час назад

      мусаев, ты кто, епть, нах.й давай у ё б.вай. тебе пора заменить физрука серГея в поганом бЗените..

      2
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      Рейтинг: +1381

      Январь 59 1 час назад

      А что Мусаев ещё тне подал в отставку? Уже пора. Такой позор стыдно смотреть.

      0
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      Рейтинг: +291

      Завулон new new 1 час назад

      Круто, новая кровь сделала своё дело.

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