Сезон РПЛ завершится 16 мая, финал Кубка России состоится 12 мая

РПЛ обнародовала календарь до конца сезона. Игры последнего тура состоятся в воскресенье, 16 мая.
24-й тур
3 апреля (суббота)
14:00 «Ротор» – «Локомотив»
16:30 «Рубин» – «Сочи»
16:30 «Краснодар» – «Ахмат»
19:00 «Динамо» – «Уфа»
4 апреля (воскресенье)
14:00 «Урал» – «Арсенал»
16:30 «Тамбов» – ЦСКА
19:00 «Ростов» – «Спартак»
5 апреля (понедельник)
19:00 «Зенит» – «Химки»
7-8 апреля – 1/4 финала Кубка России
25-й тур
10 апреля (суббота)
14:00 «Химки» – «Тамбов»
16:30 «Уфа» – «Ахмат»
19:00 «Ростов» – «Рубин»
11 апреля (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Краснодар»
16:30 «Динамо» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Зенит»
19:00 «Локомотив» – «Спартак»
12 апреля (понедельник)
19:00 ЦСКА – «Ротор»
26-й тур
17 апреля (суббота)
14:00 «Ахмат» – «Химки»
16:30 «Ротор» – «Динамо»
16:30 «Локомотив» – «Ростов»
19:00 «Краснодар» – «Зенит»
18 апреля (воскресенье)
12:00 «Урал» – «Рубин»
14:00 «Арсенал» – «Тамбов»
16:30 «Сочи» – ЦСКА
19:00 «Спартак» – «Уфа»
21-22 апреля – 1/2 финала Кубка России
27-й тур
24 апреля (суббота)
14:00 «Урал» – «Ахмат»
16:30 «Зенит» – «Ротор»
19:00 «Динамо» – «Химки»
19:00 «Тамбов» – «Локомотив»
25 апреля (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Сочи»
16:30 «Спартак» – ЦСКА
16:30 «Ростов» – «Арсенал»
19:00 «Рубин» – «Краснодар»
28-й тур
1 мая (суббота)
14:00 «Ротор» – «Ахмат»
14:00 «Химки» – «Урал»
16:30 ЦСКА – «Уфа»
19:00 «Краснодар» – «Сочи»
2 мая (воскресенье)
14:00 «Рубин» – «Динамо»
16:30 «Ростов» – «Тамбов»
19:00 «Зенит» – «Локомотив»
3 мая (понедельник)
16:30 «Арсенал» – «Спартак»
29-й тур
7 мая (пятница)
18:00 «Ахмат» – «Тамбов»
20:00 «Сочи» – «Ротор»
8 мая (суббота)
14:00 «Уфа» – «Зенит»
16:30 «Арсенал» – «Рубин»
16:30 «Локомотив» – «Динамо»
19:00 ЦСКА – «Краснодар»
10 мая (понедельник)
16:30 «Урал» – «Ростов»
19:00 «Спартак» – «Химки»
12 мая – финал Кубка России
30-й тур
16 мая (воскресенье)
14:00 «Ростов» – «Краснодар»
14:00 «Ахмат» – «Спартак»
14:00 «Динамо» – ЦСКА
14:00 «Локомотив» – «Урал»
14:00 «Тамбов» – «Зенит»
14:00 «Рубин» – «Ротор»
14:00 «Уфа» – «Арсенал»
14:00 «Химки» – «Сочи».