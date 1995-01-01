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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Сезон РПЛ завершится 16 мая, финал Кубка России состоится 12 мая

    РПЛ обнародовала календарь до конца сезона. Игры последнего тура состоятся в воскресенье, 16 мая.

    24-й тур

    3 апреля (суббота)

    14:00 «Ротор» – «Локомотив»

    16:30 «Рубин» – «Сочи»

    16:30 «Краснодар» – «Ахмат»

    19:00 «Динамо» – «Уфа»

    4 апреля (воскресенье)

    14:00 «Урал» – «Арсенал»

    16:30 «Тамбов» – ЦСКА

    19:00 «Ростов» – «Спартак»

    5 апреля (понедельник)

    19:00 «Зенит» – «Химки»

    7-8 апреля – 1/4 финала Кубка России

    25-й тур

    10 апреля (суббота)

    14:00 «Химки» – «Тамбов»

    16:30 «Уфа» – «Ахмат»

    19:00 «Ростов» – «Рубин»

    11 апреля (воскресенье)

    14:00 «Арсенал» – «Краснодар»

    16:30 «Динамо» – «Урал»

    16:30 «Сочи» – «Зенит»

    19:00 «Локомотив» – «Спартак»

    12 апреля (понедельник)

    19:00 ЦСКА – «Ротор»

    26-й тур

    17 апреля (суббота)

    14:00 «Ахмат» – «Химки»

    16:30 «Ротор» – «Динамо»

    16:30 «Локомотив» – «Ростов»

    19:00 «Краснодар» – «Зенит»

    18 апреля (воскресенье)

    12:00 «Урал» – «Рубин»

    14:00 «Арсенал» – «Тамбов»

    16:30 «Сочи» – ЦСКА

    19:00 «Спартак» – «Уфа»

    21-22 апреля – 1/2 финала Кубка России

    27-й тур

    24 апреля (суббота)

    14:00 «Урал» – «Ахмат»

    16:30 «Зенит» – «Ротор»

    19:00 «Динамо» – «Химки»

    19:00 «Тамбов» – «Локомотив»

    25 апреля (воскресенье)

    14:00 «Уфа» – «Сочи»

    16:30 «Спартак» – ЦСКА

    16:30 «Ростов» – «Арсенал»

    19:00 «Рубин» – «Краснодар»

    28-й тур

    1 мая (суббота)

    14:00 «Ротор» – «Ахмат»

    14:00 «Химки» – «Урал»

    16:30 ЦСКА – «Уфа»

    19:00 «Краснодар» – «Сочи»

    2 мая (воскресенье)

    14:00 «Рубин» – «Динамо»

    16:30 «Ростов» – «Тамбов»

    19:00 «Зенит» – «Локомотив»

    3 мая (понедельник)

    16:30 «Арсенал» – «Спартак»

    29-й тур

    7 мая (пятница)

    18:00 «Ахмат» – «Тамбов»

    20:00 «Сочи» – «Ротор»

    8 мая (суббота)

    14:00 «Уфа» – «Зенит»

    16:30 «Арсенал» – «Рубин»

    16:30 «Локомотив» – «Динамо»

    19:00 ЦСКА – «Краснодар»

    10 мая (понедельник)

    16:30 «Урал» – «Ростов»

    19:00 «Спартак» – «Химки»

    12 мая – финал Кубка России

    30-й тур

    16 мая (воскресенье)

    14:00 «Ростов» – «Краснодар»

    14:00 «Ахмат» – «Спартак»

    14:00 «Динамо» – ЦСКА

    14:00 «Локомотив» – «Урал»

    14:00 «Тамбов» – «Зенит»

    14:00 «Рубин» – «Ротор»

    14:00 «Уфа» – «Арсенал»

    14:00 «Химки» – «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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