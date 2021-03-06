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    Sport24: Николич хочет, чтобы Жемалетдинов остался в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассчитывает в будущем на нападающего Рифата Жемалетдинова.

    По информации Sport24, сербский специалист доволен игрой 24-летнего футболиста на новой позиции и хочет сохранить его в команде.

    Ранее сообщалось, что контракт форварда с клубом истекает летом, и пока не удается договориться о его продлении. За ситуацией следит «Краснодар».

    • В текущем сезоне Жемалетдинов провел за «Локомотив» 17 матчей и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2270

      PAREVG. 1 час назад

      Зачем????
      Локо нужно избавится от 5 игроков, которые являются инородными телами в составе - Мурило, Эдер, Камано, Рифат и Федя.

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      Рейтинг: +347

      gunstilzit > PAREVG. 1 час назад

      Камано и Мурило можно оставить.
      Остальных к Кокорину!

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      Рейтинг: +2270

      PAREVG. > gunstilzit 1 час назад

      И на кой они нужны??? Камано в матче с ЦСКА отдал голевой пас и все, больше на поле его вроде как и не было.
      А Мурило, это вообще не защитник, от него самого команду надо защищать, он же постоянно пожарит. не зря же шПалыч его в опорники перевел, чтобы ЦЗ его провалы подчищали, а с покупкой Пабло, он вообще перестал в состав проходить, на ЦСКА, даже в заявке не было...

      0
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      Рейтинг: +1455

      фанат джигурды 2 часа назад

      Рифат сдулся, а Лысый после своих антирекордов не знаю, что должен сделать, чтоб показать свою состоятельность!!!

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      Рейтинг: +85

      Паровоз 88 3 часа назад

      Мало ли чего он хочет!

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