Sport24: Николич хочет, чтобы Жемалетдинов остался в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассчитывает в будущем на нападающего Рифата Жемалетдинова.

По информации Sport24, сербский специалист доволен игрой 24-летнего футболиста на новой позиции и хочет сохранить его в команде.

Ранее сообщалось, что контракт форварда с клубом истекает летом, и пока не удается договориться о его продлении. За ситуацией следит «Краснодар».