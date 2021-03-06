Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Haberturk: Озил выбыл на месяц из-за травмы голеностопа

6 марта 2021, 11:49
1

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил травмировался в минувший четверг.

32-летний футболист не смог доиграть матч 28-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора» (1:1), покинув поле на носилках.

По информации Haberturk, у немца выявлены частичные разрывы внутренних и наружных боковых связок голеностопного сустава.

  • Сроки восстановления Озила – не менее месяца.
  • Хавбек перешел в «Фенербахче» в январе из «Арсенала».
  • Он провел семь матчей за новую команду, результативными действиями не отличался.

Источник: Haberturk
Турция. Суперлига Фенербахче Озил Месут
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1615030337
Считай вернулся на историческую родину ради денег и комфорта. Уже понятно, что с игровой точки зрения Озил Фенеру ничем не поможет. А тут ещё и травма.
Ответить
Главные новости
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
4
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
3
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Все новости
Все новости
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
10
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
8
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
Вчера, 13:40
4
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
Вчера, 11:58
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
Вчера, 08:18
1
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
26 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
26 августа
Батраков оценил перспективы «Локомотива» после его ухода
26 августа
1
У «Рубина» может сорваться трансфер – игрок передумал ехать в Россию из-за СВО
25 августа
9
«Бешикташ» сделал необычное предложение по Кисляку – 5+25 миллионов
25 августа
12
ЦСКА ответил на 30-миллионное предложение по Кисляку
25 августа
10
«Бешикташ» готов предложить до 28 миллионов за Кисляка
25 августа
3
Кисляк оценил переход Батракова в «Галатасарай»
25 августа
Аршавин – о Батракове: «Его уровень выше, чем чемпионат Турции»
25 августа
19
Стало известно, как игроки «Галатасарая» отреагировали на Батракова на первой тренировке
25 августа
3
Батраков обратился к игрокам «Галатасарая» на первой тренировке
25 августа
4
Черчесов оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»
25 августа
Канчельскис прокомментировал перспективы Батракова в «Галатасарае»
25 августа
1
Батраков провел первую тренировку в «Галатасарае»
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
23 августа
1
Ротенберга похвалили за трансфер Батракова
23 августа
6
Галактионов рассказал, как отнесся к уходу Батракова в «Галатасарай»
22 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+