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    Haberturk: Озил выбыл на месяц из-за травмы голеностопа

    Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил травмировался в минувший четверг.

    32-летний футболист не смог доиграть матч 28-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора» (1:1), покинув поле на носилках.

    По информации Haberturk, у немца выявлены частичные разрывы внутренних и наружных боковых связок голеностопного сустава.

    • Сроки восстановления Озила – не менее месяца.
    • Хавбек перешел в «Фенербахче» в январе из «Арсенала».
    • Он провел семь матчей за новую команду, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Haberturk

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11375

      Cules2013 1 час назад

      Считай вернулся на историческую родину ради денег и комфорта. Уже понятно, что с игровой точки зрения Озил Фенеру ничем не поможет. А тут ещё и травма.

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