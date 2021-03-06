Haberturk: Озил выбыл на месяц из-за травмы голеностопа

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил травмировался в минувший четверг.
32-летний футболист не смог доиграть матч 28-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора» (1:1), покинув поле на носилках.
По информации Haberturk, у немца выявлены частичные разрывы внутренних и наружных боковых связок голеностопного сустава.
- Сроки восстановления Озила – не менее месяца.
- Хавбек перешел в «Фенербахче» в январе из «Арсенала».
- Он провел семь матчей за новую команду, результативными действиями не отличался.
Источник: Haberturk