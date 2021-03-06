Вратарь Эдерсон в 2021 году сделал больше ассистов в домашних матчах АПЛ, чем «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в 2021 году провел шесть домашних матчей АПЛ. Ни в одном из них футболистам команды не удалось сделать голевой пас (всего забит один гол).

Для сравнения: вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон имеет ассистов дома в АПЛ в 2021 году больше. Он отдал результативную передачу в февральском матче против «Тоттенхэма».