Вратарь Эдерсон в 2021 году сделал больше ассистов в домашних матчах АПЛ, чем «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в 2021 году провел шесть домашних матчей АПЛ. Ни в одном из них футболистам команды не удалось сделать голевой пас (всего забит один гол).
Для сравнения: вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон имеет ассистов дома в АПЛ в 2021 году больше. Он отдал результативную передачу в февральском матче против «Тоттенхэма».
- «Ливерпуль» проиграл в 5 домашних матчах подряд впервые в истории.
- До этого у команды была серия из 68 встреч на «Энфилде» без поражений.
- «Ливерпуль» занимает 7-е место в АПЛ.
Источник: Бомбардир.ру